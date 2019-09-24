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Информационный сайт города Гусева

В Михайловской школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

24 сентября 2019, 14:52
В Михайловской школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Обучение компетенциям в сфере современных технологий, спорта и безопасности жизнедеятельности предоставляет детям и взрослым федеральная сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Сегодня такой Центр открылся на базе средней общеобразовательной школе в посёлке Михайлово, рассказали в пресс-службе администрации округа.

На базе высокотехнологичных площадок у каждого школьника появилась возможность осваивать предметные области «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», используя современное инновационное оборудование.

На открытии присутствовала Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, руководитель Учебно-методического центра управления образованием города Калининграда — Юлия Скабицкая, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципального образования «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, директора и учащиеся школ округа.

После церемонии торжественного открытия детей ожидали занятия по секциям: шахматный турнир, работа пресс-центра, мастер-класс по созданию брендированной 3D модели и управлению беспилотным летательным аппаратом, коворкинг по роботехнике, занятие по VR-технологиям.

Примечательно, что для развития математического мышления дети будут обучаться игре в шахматы. Для проведения занятий Центра на третьем этаже Михайловской школы сделан ремонт по единому авторскому дизайну проекта и оборудована шахматная гостиная, кабинеты информационных технологий и проектной деятельности.

Светлана Трусенева сообщила, что губернатором области принято решение с текущего года повысить нормативы финансирования образовательных центров «Точка роста», реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» для приобретения расходных материалов и привлечения педагогов из других сфер образования. «Мы не сомневаемся, что проект будет развиваться», — заверила Министр.
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