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Информационный сайт города Гусева

Константин Аксёнов рассказал о том, как удалось сосредоточить производственные мощности в Гусеве

22 января 2019, 13:28
Вице-президент по стратегическому развитию GS Group Константин Аксёнов в рамках секции «Место для жизни: есть ли будущее у малых городов?» на форуме «Сообщество» в Москве рассказал собравшимся о том, как удалось сосредоточить инновационные решения и производственные мощности единственного в России производителя массовой гражданской электроники в одном небольшом городе и получить таким образом новый центр развития. А также какие перспективы планируется реализовать на территории Гусевского городского округа в ближайшем будущем.
Технополис GS
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Цветочки от солнышка
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