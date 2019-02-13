/ / / В 2018 году Гусев получил из областного бюджета 46,4 млн руб

Для сравнения: Гусев получил в 4,6 раза меньше субсидий на текущие расходы (46,4 млн руб.), в 14 раз меньше дотаций (13,5 млн руб.). Данные о том, что Гусевскому городскому округу делались трансферты из бюджета на капитальные расходы, в опубликованных минфином документах не содержатся. Также, в отличие от Черняховска, Гусев не получал в прошлом году средства из резервного фонда правительства и субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт домов.
|Муниципальное образование
|Субсидий утверждено (тыс.руб.)
|Субсидий исполнено (тыс.руб.)
|г. п. «Поселок Приморье»
|100
|100
|с. п.Дивное
|800
|730
|с. п. Пригородное
|900
|883
|г. п. «Поселок Донское»
|1 000
|997
|с. п. Чистопрудненское
|1 050
|993
|с. п. Илюшинское
|1 150
|1 150
|г. п. Приморское
|1 200
|1 200
|г. п. Нестеровское
|1 500
|1 500
|г. п. «Город Светлогорск»
|2 200
|1 971
|Мамоновский городской округ
|9 920
|9 920
|Ладушкинский городской округ
|14 730
|13 811
|Янтарный городской округ
|25 494
|24 429
|г. п. Балтийское
|26 651
|25 652
|Светловский городской округ
|27 236
|26 360
|Правдинский городской округ
|28 667
|28 667
|Нестеровский муниципальный район
|29 792
|27 141
|Славский городской округ
|30 694
|28 330
|Полесский городской округ
|33 829
|30 867
|Светлогорский муниципальный район
|45 278
|45 224
|Гусевский городской округ
|46 413
|45 537
|Краснознаменский городской округ
|48 833
|29 648
|Зеленоградский городской округ
|49 387
|49 325
|Озерский городской округ
|52 191
|51 321
|Гвардейский городской округ
|54 216
|53 892
|Неманский городской округ
|78 305
|77 169
|Багратионовский городской округ
|92 487
|91 621
|Пионерский городской округ
|93 058
|78 762
|Балтийский муниципальный район
|113 728
|112 512
|Советский городской округ
|124 546
|115 783
|Гурьевский городской округ
|188 790
|183 575
|Черняховский городской округ
|215 616
|209 440
|Городской округ Город Калининград
|493 531
|483 609