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Информационный сайт города Гусева

В 2018 году Гусев получил из областного бюджета 46,4 млн руб

13 февраля 2019, 14:33
В 2018 году Гусев получил из областного бюджета 46,4 млн руб
Калининград получил из областного бюджета в 2018 году 493,5 млн руб. субсидий на текущие расходы. Среди других муниципальных образований лидером по объему региональной поддержки оказался Черняховск: на текущие расходы городской округ получил 209,4 млн руб. Еще 203,4 млн руб. «столица востока» получила на капитальные расходы: поддержку местной культуры, строительство газопроводов и «создание новых отраслей экономики». 193 млн руб. муниципалитету было направлено в виде дотаций. Соответствующие данные публикует Rugrad.eu, со ссылкой на региональный минфин.

Для сравнения: Гусев получил в 4,6 раза меньше субсидий на текущие расходы (46,4 млн руб.), в 14 раз меньше дотаций (13,5 млн руб.). Данные о том, что Гусевскому городскому округу делались трансферты из бюджета на капитальные расходы, в опубликованных минфином документах не содержатся. Также, в отличие от Черняховска, Гусев не получал в прошлом году средства из резервного фонда правительства и субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт домов.

Муниципальное образованиеСубсидий утверждено (тыс.руб.)Субсидий исполнено (тыс.руб.)
г. п. «Поселок Приморье»100100
с. п.Дивное800730
с. п. Пригородное900883
г. п. «Поселок Донское»1 000997
с. п. Чистопрудненское1 050993
с. п. Илюшинское1 1501 150
г. п. Приморское1 2001 200
г. п. Нестеровское1 5001 500
г. п. «Город Светлогорск»2 2001 971
Мамоновский городской округ9 9209 920
Ладушкинский городской округ14 73013 811
Янтарный городской округ25 49424 429
г. п. Балтийское26 65125 652
Светловский городской округ27 23626 360
Правдинский городской округ28 66728 667
Нестеровский муниципальный район29 79227 141
Славский городской округ30 69428 330
Полесский городской округ33 82930 867
Светлогорский муниципальный район45 27845 224
Гусевский городской округ46 41345 537
Краснознаменский городской округ48 83329 648
Зеленоградский городской округ49 38749 325
Озерский городской округ52 19151 321
Гвардейский городской округ54 21653 892
Неманский городской округ78 30577 169
Багратионовский городской округ92 48791 621
Пионерский городской округ93 05878 762
Балтийский муниципальный район113 728112 512
Советский городской округ124 546115 783
Гурьевский городской округ188 790183 575
Черняховский городской округ215 616209 440
Городской округ Город Калининград493 531483 609
субсидии
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Гость Андрей
# 1Гость Андрей
Наш то на форумах постоянно, некогда в правительстве выбивать деньги.
Сегодня, 14:40   ЦитироватьОтветить7
Законник
# 2Законник
В масштабах страны то же и так же - если хороший губернатор для Млсквы - тебе лишние трансферты и проекты, если не дай бог коммунист или ЛДПРовец - кукиш с маслом.
Хотя нет, в случае с Черняховском наоборот, Черняховск плохо голосовал на выборах - вот население и подкупают, а Гусев смирный и покладистый, можно и не давать ничего.
Раньше это прокатывало, работы было в Гусеве больше, сейчас если бы не военные и Джиэс, работа поисчезала, пока народ голосами против на выборах не покажет "фи" власти, деньги в Гусев с области не вернутся!
Сегодня, 18:47   ЦитироватьОтветить1

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