Запись выступления вице-президента по стратегическому развитию GS Group Константина Аксенова и главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александра Китаева на сессии «Экономика городского комфорта» в рамках Российского инвестиционного форума — 2019 в Сочи.
Полную запись сессии, которая проходила сегодня, можно посмотреть на сайте форума.
Выступление Константина Аксенова и Александра Китаева на экономическом форуме в Сочи
14 февраля 2019, 16:28Александр Китаев Технополис GS
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