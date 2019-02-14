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Информационный сайт города Гусева

Выступление Константина Аксенова и Александра Китаева на экономическом форуме в Сочи

14 февраля 2019, 16:28
Запись выступления вице-президента по стратегическому развитию GS Group Константина Аксенова и главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александра Китаева на сессии «Экономика городского комфорта» в рамках Российского инвестиционного форума — 2019 в Сочи.

Полную запись сессии, которая проходила сегодня, можно посмотреть на сайте форума.
Александр Китаев Технополис GS
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Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
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Протуберанец
# 1Протуберанец
Год 2130 в Гусеве продолжается развитие Джи эм групп. Как вы задолбали со своим технополисом, сколько лет мусолить одно и тоже. Самим не противно?
Сегодня, 18:49   ЦитироватьОтветить5
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
А мне больше нравится что зарплата у нас оказывается 30 тыщ рублей в среднем. Китаев, ты где такие зарплаты увидел, в администрации чтоль? Люди еле еле минималку получают, а многие и того меньше.
Сегодня, 18:53   ЦитироватьОтветить9
Гость Гость
# 3Гость Гость
Санек, лучше бы рассказал как вы с Эдиком звезды пилите, и мост строите - 3-й год. Успешный менеджер, ваш уровень плитку тротуарную укладывать, позорник. Инвесторы к ним идут, да к вам ни один нормальный строитель не прийдет, что-то сделать, так как обманут. Под Цуканова шли, а под тебя Сашка, никто и рубля ржавого не принесет.
Сегодня, 19:06   ЦитироватьОтветить8
Гость Пупкин
# 4Гость Пупкин
Цитата: Гость Гость
Санек, лучше бы рассказал как вы с Эдиком звезды пилите, и мост строите - 3-й год. Успешный менеджер, ваш уровень плитку тротуарную укладывать, позорник. Инвесторы к ним идут, да к вам ни один нормальный строитель не прийдет, что-то сделать, так как обманут. Под Цуканова шли, а под тебя Сашка, никто и рубля ржавого не принесет.

Не соглашусь. Придут и дадут, если будет команда единомышленников и цель - которая увлечет многих. И еще, главе Гусева сложнее всего - мы имеем в недавнем прошлом опыт успешного руководства городом. Поэтому и планка требования горожан к власти выше, чем у соседей.
Сегодня, 19:33   ЦитироватьОтветить2
Шарапов
# 5Шарапов
Саня молодец, хорошо держался. Но Гнездилов А. П. Лучше представлял бы округ. Благодаря ему GS реализавал свой проект.
Сегодня, 20:14   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 6Гость Андрей
Шарапов, Ага. Один его коронный жест плечом чего только стоит.
Сегодня, 20:22   ЦитироватьОтветить0
Димасик Распопов
# 7Димасик Распопов
Очень хороший форум. Это же столько идей для нашего КВН. Мыши в цырке)
Сегодня, 20:40   ЦитироватьОтветить0
Жорик
# 8Жорик
Деньги возьмут, с три короба наврут, над свечкой рукой помашут и домой отправят. Шо за время такое?
Сегодня, 20:56   ЦитироватьОтветить0
К.Аксенов
# 9К.Аксенов
Лучше бы Ваш Саныч молчал
Сегодня, 21:05   ЦитироватьОтветить0

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