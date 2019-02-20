На торги по благоустройству центральной части Гусева за 135 млн руб. подалась только одна компания — «Мириам». Ее заявку одобрила комиссия конкурсного агентства Калининградской области. Об этом пишет «Новый Калининград.Ru», ссылаясь на сайт госзакупок.
Согласно ЕГРЮЛ, «Мириам» принадлежит Тельману Абдурахманову и зарегистрирована в Калининграде. Компания активно работает в сфере госзаказа с 2015 года.
До этого крупнейший госконтракт компании составлял 74 млн руб. на капремонт домов. Он сейчас находится в стадии исполнения. Договор был заключен в ноябре 2018 года.
В 2018 году все пять муниципалитетов Калининградской области, принявших участие в конкурсе Минстроя РФ «Исторические поселения и малые города» со своими проектами благоустройства общественных пространств, стали победителями.
В номинации «Малые города с численностью населения от 10 000 до 20 000 человек» в число победителей вошли Гурьевск, Зеленоградск и Светлогорск. Они получат до 55 млн рублей каждый на реализацию своих проектов. В номинации «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек» победили Советск и Гусев. Администрации этих муниципалитетов получат до 80 млн рублей на благоустройство.
Благоустроить центр Гусева за 135 млн руб. изъявила желание только одна компания
20 февраля 2019, 22:39
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