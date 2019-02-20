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Информационный сайт города Гусева

Благоустроить центр Гусева за 135 млн руб. изъявила желание только одна компания

20 февраля 2019, 22:39
Благоустроить центр Гусева за 135 млн руб. изъявила желание только одна компания
На торги по благоустройству центральной части Гусева за 135 млн руб. подалась только одна компания — «Мириам». Ее заявку одобрила комиссия конкурсного агентства Калининградской области. Об этом пишет «Новый Калининград.Ru», ссылаясь на сайт госзакупок.

Согласно ЕГРЮЛ, «Мириам» принадлежит Тельману Абдурахманову и зарегистрирована в Калининграде. Компания активно работает в сфере госзаказа с 2015 года.

До этого крупнейший госконтракт компании составлял 74 млн руб. на капремонт домов. Он сейчас находится в стадии исполнения. Договор был заключен в ноябре 2018 года.

В 2018 году все пять муниципалитетов Калининградской области, принявших участие в конкурсе Минстроя РФ «Исторические поселения и малые города» со своими проектами благоустройства общественных пространств, стали победителями.

В номинации «Малые города с численностью населения от 10 000 до 20 000 человек» в число победителей вошли Гурьевск, Зеленоградск и Светлогорск. Они получат до 55 млн рублей каждый на реализацию своих проектов. В номинации «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек» победили Советск и Гусев. Администрации этих муниципалитетов получат до 80 млн рублей на благоустройство.
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Даа
# 1Даа
Ну а что, как всегда! Опять узбеки будут начальниканамана делать. А через год все рассыпется как Михайловский ДК, ДК в Маяковском, плюс ДЮЦ и куча еще объектов по городу с которых господин Абдурахманов делает не хилые откаты.
Вчера, 22:49   ЦитироватьОтветить3
Андрей (не Петрович)
# 2Андрей (не Петрович)
Зато проблем с подрядчиком не будет, как на мосту.
Вчера, 22:51   ЦитироватьОтветить0
Лина
# 3Лина
Зато площадь еще до открытия посыпется
Вчера, 22:55   ЦитироватьОтветить1
Фан клуб Лактионова
# 4Фан клуб Лактионова
Чувствую что впереди много работы для расследований Лактионова!
Вчера, 23:45   ЦитироватьОтветить1
Прохожий
# 5Прохожий
Не по теме, но на Калининград.ру и другая новость есть
Власти Калининграда предлагают поднять ставку налога на имущество физических лиц в гораздо более мягком варианте, чем это предусматривалось ранее. Рост должен произойти с 2019 года (выплачивать налог за текущий год нужно будет в 2020 году) и коснется индивидуальных предпринимателей, свидетельствует проект решения горсовета, опубликованный на его сайте.
• Предлагается налог за текущий год установить в размере: 0,3% от кадастровой стоимости — при площади объекта недвижимого имущества до 300 кв. м включительно, 0,4% — при площади свыше 300 кв. м (сейчас ставка для тех и других составляет 0,2% — прим. «Нового Калининграда»);
• в 2020 году — 0,5% и 0,6% от кадастровой стоимости соответственно;
• в 2021 году — 0,7% и 1% соответственно;
• в 2022 году — 1% и 1,5%;
• в 2023 году и в последующие годы — 1,5% и 2%.
Изменения коснутся находящихся в собственности физлицадминистративно-деловых центров, торговых центров (комплексов) и помещений в них; а также нежилых помещений, в которых предусмотрено размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания (либо они там фактически находятся).
Сегодня, 00:05   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 6Гость Гость
Пудель - нового крузака возьмёт!
Сегодня, 01:28   ЦитироватьОтветить0

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