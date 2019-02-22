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Антон Алиханов: До конца текущего года все муниципалитеты должны заключить энергосервисные контракты

22 февраля 2019, 17:33
Антон Алиханов: До конца текущего года все муниципалитеты должны заключить энергосервисные контракты
Вопрос замены неэффективных ламп на светодиодные и перспективы экономии электроэнергии и денежных средств обсуждался на оперативном заседании областного правительства в пятницу, 22 февраля.

В 2017–2018 годах было заключено семь энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения.

В обновлении уличного освещения участвуют шесть муниципальных образований: Озерск, Неман, Гусев, Краснознаменск, Советск и Светлогорск. В настоящее время установлено более четырех тысяч энергоэффективных светодиодных светильников и ламп, что позволит муниципалитетам в течение пяти лет сэкономить более 59 миллионов рублей.

«Жители оценивают положительно замену светильников. Кроме того, это экономия бюджетных средств. Считаю, что необходимо всем главам районов заключить энергосервисные контракты: не только в городах, но и охватывать весь муниципальный район, включая социальные объекты», — почеркнул губернатор Антон Алиханов, отметив положительные изменения по уличному освещению в Озерске и Немане.

Как добавила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова, работа по модернизации уличного освещения проводится комплексно: «Мы не останавливаемся только на замене ламп в муниципалитетах. Все новые вводимые дорожные объекты имеют светодиодное освещение — это Восточная эстакада, улично-дорожная сеть на острове Октябрьский и участок Московского проспекта. Всего за три года на новых объектах и в рамках содержания дорог заменено более двух тысяч светильников. На объектах по нацпроекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ запланирована установка светодиодного освещения».

В общей сложности по семи заключенным контрактам будет заменено 7 355 светильников. Экономия электроэнергии оценочно составит 11 763,4 тыс.кВт/ч и в финансовом выражении 59 030, 37 тыс. рублей.
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