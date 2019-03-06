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Информационный сайт города Гусева

Гусев получит 2,07 млн рублей на работы по благоустройству

6 марта 2019, 18:54
Гусев получит 2,07 млн рублей на работы по благоустройству
Правительство Калининградской области распределило между муниципалитетами более 355 млн рублей на работы по благоустройству. Гусевский городской округ получит 2,07 млн рублей.

Больше всего денег получили Калининград (125 млн), Зеленоградск (58,7 млн), Багратионовск (54,3 млн), Светлогорск (48,9 млн) и Неман (28,5 млн), попавшие в 2019 году в федеральную программу «Комфортная городская среда». По этой программе каждый город должен отремонтировать дворы и как минимум одно публичное пространство.

Остальным муниципалитетам выделено по 1,25 млн (Янтарный, Ладушкин, Мамоново), 1,68 млн (Краснознаменск, Озёрск, Пионерский, Полесск, Правдинск, Славск), 2,07 млн (Балтийск, Гвардейск, Гурьевск, Светлый, Советск, Черняховск) и 11,26 млн (Нестеров) рублей.
субсидии
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Светлогорск и Зеленоградск конечно самые неблагоустроенные.
Никогда там не будет настоящих курортов, чтоб бюджеты за счёт туристов росли. Для приезжих почему-то должно быть все ярко и красиво, а в городах и дальше пусть все валится.
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