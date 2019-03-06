Правительство Калининградской области распределило между муниципалитетами более 355 млн рублей на работы по благоустройству. Гусевский городской округ получит 2,07 млн рублей.
Больше всего денег получили Калининград (125 млн), Зеленоградск (58,7 млн), Багратионовск (54,3 млн), Светлогорск (48,9 млн) и Неман (28,5 млн), попавшие в 2019 году в федеральную программу «Комфортная городская среда». По этой программе каждый город должен отремонтировать дворы и как минимум одно публичное пространство.
Остальным муниципалитетам выделено по 1,25 млн (Янтарный, Ладушкин, Мамоново), 1,68 млн (Краснознаменск, Озёрск, Пионерский, Полесск, Правдинск, Славск), 2,07 млн (Балтийск, Гвардейск, Гурьевск, Светлый, Советск, Черняховск) и 11,26 млн (Нестеров) рублей.
Гусев получит 2,07 млн рублей на работы по благоустройству
6 марта 2019, 18:54
субсидии
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