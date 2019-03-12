/ / / В городской администрации разработали программу «Эффективные финансы на 2019–2021 годы»

Основными доходными источниками, формирующими доходную базу бюджета Гусевского городского округа на протяжении многих лет являются: налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, доходы от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Изменение налогового и бюджетного законодательства привело к централизации доходных источников в пользу вышестоящих бюджетов, в результате чего доходная база бюджета городского округа не обеспечивает в полном объёме и на должном уровне решение вопросов местного значения.
Как пишет «ГУСЕВ HD», с целью эффективного использования и распределения финансовых ресурсов в администрации Гусевского городского округа разработана муниципальная программа «Эффективные финансы на 2019–2021 годы», призванная обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета округа, повысить качество управления муниципальными финансами, формировать целостную нормативно-правовую базу бюджетного процесса, отвечающую требованиям реформы бюджетной системы. Соответствующее постановление подписано главой администрации Гусевского городского округа 16.01.2019 года и опубликовано в газете «За доблестный труд» № 14 от 27.02.2019.
Для пополнения бюджета города за счёт погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в администрации городского округа создана межведомственная комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, по вопросам ситуации на рынке труда и снижения неформальной занятости граждан.
Большое внимание уделяется обеспечению открытости бюджета городского округа на всех его стадиях (от разработки и составления
проекта бюджета, его рассмотрения, до утверждения бюджета и его исполнения) путём размещения на официальном сайте Администрации МО «Гусевский городской округ», опубликования в газете «За доблестный труд», проведения обязательных публичных слушаний.
Общий объём финансирования муниципальной программы за счёт средств городского бюджета составляет 41 141,55, 0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году: 16 611,71 тыс. рублей, в 2020 году 15 814,98 тыс. рублей, и в 2021 году 9714,6 тыс. рублей.
Напомним, дефицит бюджета Гусевского городского округа на 2019 год составляет 20 175 тыс. рублей.
В городской администрации разработали программу «Эффективные финансы на 2019–2021 годы»
12 марта 2019, 17:48
Админстрация Гусевского района
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