28 июня 2019 года депутаты областной Думы проголосовали за принятие поправок бюджет региона текущего года.
В частности, в законопроекте о внесении поправок в областной бюджет 2019 года отражена соответственная корректировка ассигнований по расходам, осуществляемым за счет целевых трансфертов из федерального бюджета.
Так, в связи с присоединением ГБУЗ «Дом ребенка» в городе Гусеве к ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток» планируется дополнительно предусмотреть 17,5 млн рублей.
Полный перечень поправок можно посмотреть на сайте Калининградской областной думы.
На присоединение «Дома ребёнка» к центру «Росток» планируется выделить 17,5 млн рублей
29 июня 2019, 20:22
Росток Дом ребёнка
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