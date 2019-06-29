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Информационный сайт города Гусева

На присоединение «Дома ребёнка» к центру «Росток» планируется выделить 17,5 млн рублей

29 июня 2019, 20:22
На присоединение «Дома ребёнка» к центру «Росток» планируется выделить 17,5 млн рублей
28 июня 2019 года депутаты областной Думы проголосовали за принятие поправок бюджет региона текущего года.

В частности, в законопроекте о внесении поправок в областной бюджет 2019 года отражена соответственная корректировка ассигнований по расходам, осуществляемым за счет целевых трансфертов из федерального бюджета.

Так, в связи с присоединением ГБУЗ «Дом ребенка» в городе Гусеве к ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток» планируется дополнительно предусмотреть 17,5 млн рублей.

Полный перечень поправок можно посмотреть на сайте Калининградской областной думы.
Росток Дом ребёнка
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с
# 1саныч
ну удумали
Вчера, 20:59   ЦитироватьОтветить
00

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