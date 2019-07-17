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Информационный сайт города Гусева

Региональные власти покупают искусственное покрытие футбольного поля для Гусевского стадиона

17 июля 2019, 12:32
Структура правительства Калининградской области — ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд» закупает за 10 млн руб. оборудование и материалы для устройства искусственного покрытия футбольного поля на стадионе на ул. Красноармейской в Гусеве, сообщается на сайте Rugrad.eu.

По итогам рассмотрения заявок к этому аукциону допущено тюменское ООО «Орсис групп».
стадион футбол аукцион
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# 1Гость Олег
да зачем оно нужно,всё равно в Гусеве футболистов нет,все разбежались по другим командам
Вчера, 20:36   ЦитироватьОтветить
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Г
# 2Гость Евгений
Гость Олег,
Может быть есть предложение? Под торговые площади отдать баю-Хане , например? Или теплицы поставить? Всё равно нет в Гусеве футболистов. Пусть хоть газон, хоть ламинат положат. Лишь бы не про@бали бабло "по своему усмотрению".
Вчера, 23:19   ЦитироватьОтветить
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