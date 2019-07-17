Структура правительства Калининградской области — ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд» закупает за 10 млн руб. оборудование и материалы для устройства искусственного покрытия футбольного поля на стадионе на ул. Красноармейской в Гусеве, сообщается на сайте Rugrad.eu.
По итогам рассмотрения заявок к этому аукциону допущено тюменское ООО «Орсис групп».
Региональные власти покупают искусственное покрытие футбольного поля для Гусевского стадиона
17 июля 2019, 12:32стадион футбол аукцион
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