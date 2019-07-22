/ / / На городском стадионе ожидаются значительные изменения

Сейчас на городском стадионе идут подготовительные работы на двух объектах. До конца месяца там будет установлена спортивная площадка для занятий воркаутом и выполнения элементов ГТО в рамках регионального проекта «Выбираем спорт!». Региональным Министерством спорта уже приобретено необходимое оборудование и передано в муниципалитет.
Кроме того региональный Центр спортивной подготовки сборных команд производит закупку оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля. В свою очередь муниципалитет готовит основание для искусственного покрытия и восстанавливает беговые дорожки.
Напомним, что 19 августа на городском стадионе пройдет муниципальный этап Всероссийской акции по футболу 5×5 «Уличный Красава», в котором примут участие подростки 14-15 лет и юноши или девушки 16-17 лет.
Но и это еще не все. 27 июля в Гусеве пройдут соревнования по пляжному волейболу среди мужчин и женщин «Восточный вызов» на Кубок Калининградской области. Заявку на участие в соревнованиях можно подать до 22 июля.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»