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Информационный сайт города Гусева

На городском стадионе ожидаются значительные изменения

22 июля 2019, 14:37
На городском стадионе ожидаются значительные изменения
Гусев по-прежнему держит высокую планку одного из самых спортивных муниципалитетов Калининградской области. Причем не только благодаря высоким достижениям спортсменов, но и развитием инфраструктуры.

Сейчас на городском стадионе идут подготовительные работы на двух объектах. До конца месяца там будет установлена спортивная площадка для занятий воркаутом и выполнения элементов ГТО в рамках регионального проекта «Выбираем спорт!». Региональным Министерством спорта уже приобретено необходимое оборудование и передано в муниципалитет.

Кроме того региональный Центр спортивной подготовки сборных команд производит закупку оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля. В свою очередь муниципалитет готовит основание для искусственного покрытия и восстанавливает беговые дорожки.

Напомним, что 19 августа на городском стадионе пройдет муниципальный этап Всероссийской акции по футболу 5×5 «Уличный Красава», в котором примут участие подростки 14-15 лет и юноши или девушки 16-17 лет.

Но и это еще не все. 27 июля в Гусеве пройдут соревнования по пляжному волейболу среди мужчин и женщин «Восточный вызов» на Кубок Калининградской области. Заявку на участие в соревнованиях можно подать до 22 июля.

стадион футбол воркаут волейбол
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