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Информационный сайт города Гусева

В Калининградской области задолженность по транспортному налогу превысила 1,3 млрд рублей

11 сентября 2019, 20:25
В Калининградской области задолженность по транспортному налогу превысила 1,3 млрд рублей
Только за три недели, начиная с середины августа, в Калининградской области было арестовано 18 автотранспортных средств, принадлежащих крупнейшим должникам по транспортному налогу. Общая сумма задолженности составила более 9 миллионов 700 тысяч рублей.

Всего за этот период было арестовано 350 автотранспортных средств на общую сумму более 127 миллионов 700 тысяч рублей.

«Совместные рейды службы судебных приставов, налоговой службы, ГИБДД, регионального правительства и администраций муниципальных образований являются действенным инструментом по взысканию долгов с крупнейших должников. Большую помощь в этом оказывает и система «Безопасный город», — отметила заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Сибирёва.

По словам вице-премьера, во время проведения очередного выездного совещания представители администраций Гусевского и Черняховского городских округов рассказали о проводимых мероприятиях с целью сокращения задолженности по транспортному налогу. Сегодня здесь активно проводятся информационные кампании, межведомственные совещания и рейдовые мероприятия, которые, в том числе, привели к снижению задолженности по крупнейшим должникам — в Гусеве на 1,8 млн рублей (21%), в Черняховске на 3,6 миллиона рублей (19%). Кроме этого, на регулярной основе проводятся ограничительные мероприятия на выезд должников за переделы Российской Федерации, по взысканию денежных средств должников, находящихся на счетах в банках или иных кредитных организациях, по взысканию заработной платы, пенсий и иного дохода должников, а также мероприятия по запрету регистрационных действий в отношении транспортных средств.

На 1 февраля 2019 года задолженность физических и юридических лиц по транспортному налогу в Калининградской области составила 1 340 736 тысяч рублей.
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