/ / / В Калининградской области задолженность по транспортному налогу превысила 1,3 млрд рублей

«Совместные рейды службы судебных приставов, налоговой службы, ГИБДД, регионального правительства и администраций муниципальных образований являются действенным инструментом по взысканию долгов с крупнейших должников. Большую помощь в этом оказывает и система «Безопасный город», — отметила заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Сибирёва.

Только за три недели, начиная с середины августа, в Калининградской области было арестовано 18 автотранспортных средств, принадлежащих крупнейшим должникам по транспортному налогу. Общая сумма задолженности составила более 9 миллионов 700 тысяч рублей.Всего за этот период было арестовано 350 автотранспортных средств на общую сумму более 127 миллионов 700 тысяч рублей.По словам вице-премьера, во время проведения очередного выездного совещания представители администраций Гусевского и Черняховского городских округов рассказали о проводимых мероприятиях с целью сокращения задолженности по транспортному налогу. Сегодня здесь активно проводятся информационные кампании, межведомственные совещания и рейдовые мероприятия, которые, в том числе, привели к снижению задолженности по крупнейшим должникам — в Гусеве на 1,8 млн рублей (21%), в Черняховске на 3,6 миллиона рублей (19%). Кроме этого, на регулярной основе проводятся ограничительные мероприятия на выезд должников за переделы Российской Федерации, по взысканию денежных средств должников, находящихся на счетах в банках или иных кредитных организациях, по взысканию заработной платы, пенсий и иного дохода должников, а также мероприятия по запрету регистрационных действий в отношении транспортных средств.На 1 февраля 2019 года задолженность физических и юридических лиц по транспортному налогу в Калининградской области составила 1 340 736 тысяч рублей.