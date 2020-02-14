Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
Главная / Новости / Экономика / В регионе впервые за несколько лет исполнен план по доходу от транспортного налога
Информационный сайт города Гусева

В регионе впервые за несколько лет исполнен план по доходу от транспортного налога

14 февраля 2020, 14:18
В регионе впервые за несколько лет исполнен план по доходу от транспортного налога
В правительстве региона состоялось совещание под руководством губернатора Антона Алиханова по выработке совместных мероприятий по снижению задолженности физических и юридических лиц в Калининградской области на 2020 год.

Заместитель председателя правительства Наталья Сибирёва представила итоги работы за прошлый год. Так, поступление доходов в бюджет Калининградской области от транспортного налога в том периоде составило практически полтора миллиарда рублей, что на 203 млн рублей больше, чем годом ранее. При этом за последние три года только в 2019 году сумма поступлений от транспортного налога превысила сумму начислений. Исполнение плана составило 113%.

Практически все муниципалитеты снизили совокупную задолженность более чем на 15%. Среди лидеров — Гусевский, Пионерский и Янтарный городские округа

Вице-премьер также отметила, что проводимая информационная кампания привела к более активному погашению населением не только имеющейся задолженности по транспортному налогу, но и налогов в целом.

В течение нескольких месяцев были организованы совместные рейды службы судебных приставов и ГИБДД. Проведен анализ по крупным должникам на предмет статуса и наличия исполнительного производства.

«На данный момент в регионе более 5,1 тысячи физических лиц с общей задолженностью по транспортному налогу 453,2 миллиона рублей. За многими из них числится имущество, которое может быть арестовано в связи с несвоевременной уплатой налога», — отметила Наталья Сибирёва.

Кроме того, она подчеркнула, что Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области представили список из 94 организаций со штатом от 100 до 7 300 человек, сотрудники которых имеют задолженность по налогам. В трети из них доля сотрудников-должников превышает 20% от списочного состава, задолженность свыше полумиллиона рублей имеют 25 организаций.
налоги
224 просмотра3 комментария
0 голосов
Галерея Аксессуаров и 100 DEN Галерея Аксессуаров и 100 DEN
Другие новости по теме
Муниципалитеты области теряют налоговые доходыМуниципалитеты области теряют налоговые доходыВ Гусевском городском округе проходит акция «Заплатили налог – осуществили детскую мечту»В Гусевском городском округе проходит акция «Заплатили налог – осуществили детскую мечту»Черняховск, Гурьевск, Балтийск и Гусев: кто в 2012 году получил больше всех дотацийЧерняховск, Гурьевск, Балтийск и Гусев: кто в 2012 году получил больше всех дотацийИтоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 годуИтоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
О
# 1О_О
УРА!!!!! Теперь будут дороги!!! Ну ведь будут же....
Сегодня, 14:28   ЦитироватьОтветить
11
А
# 2А_А,
О_О,
нееет, премию выпишут за выполнения обязанности: налоговой, судебникам, гибдд и конечно административному ресурсу муниципалитетов. 
Сегодня, 15:07   ЦитироватьОтветить
30
Э
# 3Эльдар
Почему отключены комментарии про СпортШколу?
Сегодня, 15:37   ЦитироватьОтветить
20
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико