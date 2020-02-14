В правительстве региона состоялось совещание под руководством губернатора Антона Алиханова по выработке совместных мероприятий по снижению задолженности физических и юридических лиц в Калининградской области на 2020 год.
Заместитель председателя правительства Наталья Сибирёва представила итоги работы за прошлый год. Так, поступление доходов в бюджет Калининградской области от транспортного налога в том периоде составило практически полтора миллиарда рублей, что на 203 млн рублей больше, чем годом ранее. При этом за последние три года только в 2019 году сумма поступлений от транспортного налога превысила сумму начислений. Исполнение плана составило 113%.
Практически все муниципалитеты снизили совокупную задолженность более чем на 15%. Среди лидеров — Гусевский, Пионерский и Янтарный городские округа
Вице-премьер также отметила, что проводимая информационная кампания привела к более активному погашению населением не только имеющейся задолженности по транспортному налогу, но и налогов в целом.
В течение нескольких месяцев были организованы совместные рейды службы судебных приставов и ГИБДД. Проведен анализ по крупным должникам на предмет статуса и наличия исполнительного производства.
«На данный момент в регионе более 5,1 тысячи физических лиц с общей задолженностью по транспортному налогу 453,2 миллиона рублей. За многими из них числится имущество, которое может быть арестовано в связи с несвоевременной уплатой налога», — отметила Наталья Сибирёва.
Кроме того, она подчеркнула, что Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области представили список из 94 организаций со штатом от 100 до 7 300 человек, сотрудники которых имеют задолженность по налогам. В трети из них доля сотрудников-должников превышает 20% от списочного состава, задолженность свыше полумиллиона рублей имеют 25 организаций.
В регионе впервые за несколько лет исполнен план по доходу от транспортного налога
14 февраля 2020, 14:18