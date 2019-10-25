На ремонт трассы Советск — Гусев областной бюджет выделит 125 млн 340 тыс. рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок в понедельник, 21 октября, сообщает информационное агентство «Клопс».
Победитель торгов должен будет «выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Советск — Гусев км 0,0-3,33; 4,4-7,8». В перечень входит «устройство выравнивающего слоя и покрытие из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин и нанесение горизонтальной дорожной разметки».
На ремонт дороги Советск — Гусев потратят 125 млн рублей
25 октября 2019, 10:59