На начало октября просроченная задолженность жителей Гусевского городского округа составила 7,4 миллиона рублей. Это почти на 2 миллиона меньше, если сравнивать с началом 2019 года. Самым крупным неплательщиком является посёлок Ольховатка — более 1 миллиона рублей.
Положительных результатов по снижению долгов энергосбытовая компания добилась, реализуя целый комплекс мер, которые предусмотрены законом. Например, взыскания в судебном порядке, которые могут повлечь за собой арест имущества и банковские счета, удержание части средств из заработной платы неплательщиков и ограничение выезда заграницу.
И только как крайняя мера применяется ограничение энергоснабжения. C начала года остались без света 180 потребителей. Более 70% из них погасили задолженность после отключения. Остальные пока остаются отключенными. С ними сбытовая компания работает усиленно.
«Мы ведем активную работу с неплательщиками. Но также понимаем, что любой человек может столкнуться с материальными трудностями. Это может повлечь за собой образование задолженности за электроэнергию. В таких случаях, если потребитель обратится в любой из клиентских офисов, мы пойдём ему навстречу и рассмотрим возможность заключении соглашения о реструктуризации долга», — отмечает генеральный директор «Россети Янтарь Энергосбыт» Елена Стельнова.
В Гусеве наблюдается положительная динамика по снижению долгов за электроэнергию
18 ноября 2019, 14:28