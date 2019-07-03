На 1 июня задолженность за свет жителей Гусевского городского округа составила 9,1 млн руб.
Среди всех населённых пунктов округа в посёлке Ольховатка сосредоточена весомая сумма долга 520,8 тыс. руб., в среднем задолженность на 1 лицевой счёт составляет 4,4 тыс. руб.
Ограничение энергоснабжения стало одной из самых действенных мер по скорейшему взысканию долга. C начала года остались без света 102 потребителя, 49 из них погасили задолженность после отключения, но 53 остаются отключенными.
Вместе с тем с гражданами, недобросовестно исполняющими свои обязательства по своевременной оплате электроэнергии, сотрудники сбытовой компании ежедневно ведут работу — напоминают о задолженности, направляют уведомления, предупреждения. В случае не реагирования энергетики обращаются в суд. С начала года подано 52 исковых заявления на сумму 194,5 тыс. руб.
На 1 июня в службе судебных приставов находится 119 исполнительных документа на сумму 1,3 млн руб. Если оплата не поступает, приставы могут наложить арест на имущество и банковские счета должников, удержать часть средств из заработной платы неплательщиков в счёт погашения долга и, наконец, ограничить выезд за пределы РФ, что в летний период отпусков особенно актуально.
«Янтарьэнергосбыт» обращается к жителям Гусевского округа, имеющим задолженность за потребленную электроэнергию, с настоятельной просьбой её погасить и не дожидаться визита электромонтеров. Также сбытовая компания предлагает заключить соглашение о реструктуризации. В 2019 году за «рассрочкой» платежа обратилось четыре жителя Гусева.
Проверить себя на наличие или отсутствие долгов за электроэнергию можно на официальном сайте сбытовой компании янтарьэнергосбыт.рф в разделе «Условия ограничения энергопотребления». В «Личном кабинете» предоставляется возможность оплатить электроэнергию не выходя из дома.
Без света из-за долгов остаются 53 жителя Гусева
3 июля 2019, 10:08
Янтарьэнерго задолженность
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