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Информационный сайт города Гусева

Без света из-за долгов остаются 53 жителя Гусева

3 июля 2019, 10:08
Без света из-за долгов остаются 53 жителя Гусева
На 1 июня задолженность за свет жителей Гусевского городского округа составила 9,1 млн руб.

Среди всех населённых пунктов округа в посёлке Ольховатка сосредоточена весомая сумма долга 520,8 тыс. руб., в среднем задолженность на 1 лицевой счёт составляет 4,4 тыс. руб.

Ограничение энергоснабжения стало одной из самых действенных мер по скорейшему взысканию долга. C начала года остались без света 102 потребителя, 49 из них погасили задолженность после отключения, но 53 остаются отключенными.

Вместе с тем с гражданами, недобросовестно исполняющими свои обязательства по своевременной оплате электроэнергии, сотрудники сбытовой компании ежедневно ведут работу — напоминают о задолженности, направляют уведомления, предупреждения. В случае не реагирования энергетики обращаются в суд. С начала года подано 52 исковых заявления на сумму 194,5 тыс. руб.

На 1 июня в службе судебных приставов находится 119 исполнительных документа на сумму 1,3 млн руб. Если оплата не поступает, приставы могут наложить арест на имущество и банковские счета должников, удержать часть средств из заработной платы неплательщиков в счёт погашения долга и, наконец, ограничить выезд за пределы РФ, что в летний период отпусков особенно актуально.

«Янтарьэнергосбыт» обращается к жителям Гусевского округа, имеющим задолженность за потребленную электроэнергию, с настоятельной просьбой её погасить и не дожидаться визита электромонтеров. Также сбытовая компания предлагает заключить соглашение о реструктуризации. В 2019 году за «рассрочкой» платежа обратилось четыре жителя Гусева.

Проверить себя на наличие или отсутствие долгов за электроэнергию можно на официальном сайте сбытовой компании янтарьэнергосбыт.рф в разделе «Условия ограничения энергопотребления». В «Личном кабинете» предоставляется возможность оплатить электроэнергию не выходя из дома.
Янтарьэнерго задолженность
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Жители Гусева задолжали энергетикам 26 млн рублей
Жители Гусева задолжали энергетикам 26 млн рублей
к
# 1катя
сидят там  грубиянки .Раз столкнулись с ними .Сумма задолженности была три тысячи рублей пока муж был в рейсе денег не было так пришла за рассрочкой нагрубили и послали .А был случай по моему зимой так кто у них там главный энергетик послали отключить свет за две тысячи в колхозе так дети и жена погибли пока муж был у родителей.ВЫ ХОТЬ ПО ВЕСТЕ ДЛЯ НАРОДА ЧТО ЕСЛИ НЕ УСПЕВАЮТ ВОВРЕМЯ ЗАПЛАТИТЬ А БЫВАЮТ РАЗНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕМ БОЛЕЕ В ГУСЕВЕ НЕ ТАК УЖ ХОРОШО С РАБОТОЙ ЧТО МОЖНО РАССРОЧКУ ПОЛУЧИТЬ А ТО ГРУБИТЕ ТАМ КУДА ТОЛЬКО ВЫШЕСТОЯЩЕЕ НАЧАЛЬСТВО СМОТРИТ И ЗА ЧТО ВАМ ДЕНЬГИ ПЛАТЯТ .ДА И РАБОТАЕТЕ ВЫ С 8ДО5 И ЕЩЕ С ОБЕДОМ НЕПЛОХО ТАК ХОТЬ ВЫПОЛНЯЙТЕ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ И НЕ ГРУБИТЕ ВАС ТАМ МНОГО А ТОЛКУ МАЛО МОЖЕТ НАЧАЛЬСТВУ ПОРА   УЖЕ ПОМЕНЯТЬ РАБОТНИКОВ А ОСОБЕННО ГРУБИЯНКУ КАССИРШУ. Работала там раньше татьяна ивановна так решала все ситуации .Пункт по сбору платежей и приему показаний самый худший в гусеве а репутацию портят безграмотные кассирши и 
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