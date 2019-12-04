Эксперт: «Задача «Технополис GS» — создание и апробация технологий для будущих российских «умных городов».

«Что отличает все эти пилотные проекты? — подводит общую черту Федор Боярков. —Разные подходы к „умному городу“. Поскольку каждая компания является инициализатором своего проекта, то прежде всего она тестирует свои технические решения и технологические платформы, но это никак не приближает Россию к формированию умной страны — все эти решения базируются на разных программных платформах и зачастую никак технологически не интегрируются друг с другом. Таким образом наша страна превращается в лоскутное одеяло разрозненных проектов, а не в единую продуманную систему».

Умный город невозможно спроектировать по определенному генеральному плану. Развитие городов происходит через сотрудничество между заинтересованными группами, такими как бизнес, государство, научные центры для реализации процесса преобразования обычного города в «умный»., директор по развитию производства, холдинг GS Group, на недавнем форуме «Безопасность. Интеллект. Будущее» о необходимости введения стандартов для всех участников рынка — ОГВ, бизнеса, разработчиков платформ, сервисов, производителей конечных устройств и т. д.Федор Боярков рассказал, что в России сегодня силами ключевых компаний отрасли реализуется несколько пилотных проектов «умного города»: GS Group пилотирует проект в городе Гусеве Калининградской области на основе компетенций, наработанных в инновационном кластере «Технополис GS». Ростелеком реализует ряд проектов, частности, в городе Сатке в Челябинской области. Есть проекты в Тульской области, свои пилотные зоны у Мегафона в Иннополисе и МТС в Реутове.Одной из задач «Технополис GS» стало создание технологий, которые будут использоваться в российских «умных городах». При этом «умный город» в Гусеве развивается на базе малого города, население которого — меньше 30 тыс. человек. Город не создается с нуля, а демонстрирует кейс по решению проблем жителей реального населенного пункта. «Технополис GS» — модель развития города за счет создания инновационных производств. В «умных городах» будут работать высокотехнологичные производства, проектироваться и строиться удобная и инфраструктура, а также создаваться эко-среда для успешного развития уникальных специалистов в технических областях и людей творческих профессий.В Сатке было модернизировано уличное освещение, создана система аналитического видеонаблюдения для городской безопасности, подключены управляющие компании, реализующие сберегающие технологии. В Новомосковске Тульской области создана платформа «Цифровой двойник города», которая является прототипом настоящего города. Была подключена пожарная охрана, газовая и аварийная службы, водоканал, службы электроснабжения и др. В Московской области реализуется проект «Безопасный район», который включает в себя экомониторинг, оптимизацию вывоза бытовых отходов и установку в ряде жилых домов интерактивных инфопанелей. Решение «Умное ЖКХ», которое реализует Мегафон, позволяет производить дистанционный контроль энергоресурсов.По мнению эксперта, бизнесы инвестируют значительные средства в параллельную разработку аналогичных решений, что неэффективно. В то время, как более логичным шагом является объединение компетенций разработчиков платформ, производителей «железа», государства и бизнеса, заинтересованного во внедрении таких решений, и выработка единых правил игры, стандартизация. Сейчас активно развиваются консорциумы, в том числе формируется консорциум по умным городам, такие объединения могли бы учитывать интересы всех сторон, а не только крупнейших игроков рынка. Во время форума было высказано предположение, что появится лидер, на которого будут ориентироваться все остальные. Однако, по мнению Бояркова, лидерство в этом случае не всегда обусловлено бизнес-преимуществами технологической платформы, а это означает, что отрасль может не заменить более эффективные решения небольших компаний.Не менее важно в этом контексте развитие отечественных компетенций в области производства железа для умного города. Такие системы — это миллионы датчиков, чипов и других устройств, которые вполне могут разрабатываться совместно с российскими компаниями и производиться на территории России. В рамках экосистемы возможно не только воспроизведение уже наработанных решений в Юго-Восточной Азии или Евросоюзе, но и разработка принципиально новых продуктов. Производственные компетенции и мощности отечественных предприятий позволяют прототипировать и массово производить устройства для систем «умного города», такие как датчики и чипы для IoT, умные счетчики, системы умного освещения. Директор по развитию производств GS Group сообщил, что его организация готова соинвестировать проекты, нацеленные на локализацию производства таких решений в России.