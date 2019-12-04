Эксперт: «Задача «Технополис GS» — создание и апробация технологий для будущих российских «умных городов».

Федор Боярков рассказал, что в России сегодня силами ключевых компаний отрасли реализуется несколько пилотных проектов «умного города»: GS Group пилотирует проект в городе Гусеве Калининградской области на основе компетенций, наработанных в инновационном кластере «Технополис GS». Ростелеком реализует ряд проектов, частности, в городе Сатке в Челябинской области. Есть проекты в Тульской области, свои пилотные зоны у Мегафона в Иннополисе и МТС в Реутове.
Одной из задач «Технополис GS» стало создание технологий, которые будут использоваться в российских «умных городах». При этом «умный город» в Гусеве развивается на базе малого города, население которого — меньше 30 тыс. человек. Город не создается с нуля, а демонстрирует кейс по решению проблем жителей реального населенного пункта. «Технополис GS» — модель развития города за счет создания инновационных производств. В «умных городах» будут работать высокотехнологичные производства, проектироваться и строиться удобная и инфраструктура, а также создаваться эко-среда для успешного развития уникальных специалистов в технических областях и людей творческих профессий.
В Сатке было модернизировано уличное освещение, создана система аналитического видеонаблюдения для городской безопасности, подключены управляющие компании, реализующие сберегающие технологии. В Новомосковске Тульской области создана платформа «Цифровой двойник города», которая является прототипом настоящего города. Была подключена пожарная охрана, газовая и аварийная службы, водоканал, службы электроснабжения и др. В Московской области реализуется проект «Безопасный район», который включает в себя экомониторинг, оптимизацию вывоза бытовых отходов и установку в ряде жилых домов интерактивных инфопанелей. Решение «Умное ЖКХ», которое реализует Мегафон, позволяет производить дистанционный контроль энергоресурсов.
«Что отличает все эти пилотные проекты? — подводит общую черту Федор Боярков. —Разные подходы к „умному городу“. Поскольку каждая компания является инициализатором своего проекта, то прежде всего она тестирует свои технические решения и технологические платформы, но это никак не приближает Россию к формированию умной страны — все эти решения базируются на разных программных платформах и зачастую никак технологически не интегрируются друг с другом. Таким образом наша страна превращается в лоскутное одеяло разрозненных проектов, а не в единую продуманную систему».
По мнению эксперта, бизнесы инвестируют значительные средства в параллельную разработку аналогичных решений, что неэффективно. В то время, как более логичным шагом является объединение компетенций разработчиков платформ, производителей «железа», государства и бизнеса, заинтересованного во внедрении таких решений, и выработка единых правил игры, стандартизация. Сейчас активно развиваются консорциумы, в том числе формируется консорциум по умным городам, такие объединения могли бы учитывать интересы всех сторон, а не только крупнейших игроков рынка. Во время форума было высказано предположение, что появится лидер, на которого будут ориентироваться все остальные. Однако, по мнению Бояркова, лидерство в этом случае не всегда обусловлено бизнес-преимуществами технологической платформы, а это означает, что отрасль может не заменить более эффективные решения небольших компаний.
Не менее важно в этом контексте развитие отечественных компетенций в области производства железа для умного города. Такие системы — это миллионы датчиков, чипов и других устройств, которые вполне могут разрабатываться совместно с российскими компаниями и производиться на территории России. В рамках экосистемы возможно не только воспроизведение уже наработанных решений в Юго-Восточной Азии или Евросоюзе, но и разработка принципиально новых продуктов. Производственные компетенции и мощности отечественных предприятий позволяют прототипировать и массово производить устройства для систем «умного города», такие как датчики и чипы для IoT, умные счетчики, системы умного освещения. Директор по развитию производств GS Group сообщил, что его организация готова соинвестировать проекты, нацеленные на локализацию производства таких решений в России.