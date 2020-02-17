В Калининградской области утверждена комплексная программа развития центральных и восточных муниципалитетов

Документ, подготовленный министерством экономического развития, промышленности и торговли региона, накануне подписал губернатор Антон Алиханов.
Программа объединяет комплекс мероприятий по социально-экономическому развитию одиннадцати муниципалитетов. В список вошли Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский, Черняховский и Нестеровский городские округа.
«Общая проблема этих территорий — слабый по сравнению с Калининградом и приморскими муниципалитетами уровень развития предпринимательства, низкая инвестиционная активность, изношенность действующей инфраструктуры. Однако эти муниципалитеты обладают большими земельными площадями, есть хороший потенциала развития приграничных территорий. Важное преимущество калининградского востока — это наличие крупного транспортно-логистического узла в Черняховске», — отметил глава регионального минэкпрома Дмитрий Кусков.
В программу включены как действующие проекты, например, по строительству инфраструктурных объектов, так и новые инициативы, стимулирующие инвестиционную активность.
В качестве базового инструмента для развития предпринимательства в программе заявлены меры финансовой поддержки бизнеса. В этом году по поручению Антона Алиханова почти треть миллиарда рублей направляется на выплату льготных займов по программе «Восток», стартовавшей в конце января. Инвесторы могут получить от 2 млн до 50 млн рублей сроком на 7 лет всего под 1% годовых на новые и действующие бизнес-проекты при условии реализации их на территории одиннадцать указанных муниципалитетов.
При этом приоритетными в рамках программы считаются мероприятия, под которые можно привлечь дополнительное финансирование, например, в рамках нацпроектов или программ приграничного сотрудничества. Приветствуется межмуниципальная кооперация, способствующая развитию двух и более муниципальных образований.
Программой предусмотрено формирование или актуализация в каждом из 11 муниципалитетов инвестиционных паспортов, подготовка площадок для новых производств. Предполагается, что местные администрации будут более активно использовать инструменты концессии и муниципально-частного партнерства.
Территории, включенные в «Комплексную программу развития центральных и восточных муниципалитетов», занимают 67% площади Калининградской области. При этом на них проживают менее трети от общей численности населения региона. Численность работников крупных и средних предприятий, действующих в этих городских округах, составляет порядка 17% от общей численности работников в области.
В Калининградской области утверждена комплексная программа развития центральных и восточных муниципалитетов
17 февраля 2020, 20:06