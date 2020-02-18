В Гусевском музее 17 февраля состоялся лекторий о бизнесе для предпринимателей нашего округа и для тех, кто только задумывается над идеей создания собственного дела.
Директор Фонда поддержки предпринимателей города Гусева Дмитрий Черняев доступно рассказал о поэтапном создании бизнеса, о программах поддержки для всех категорий предпринимателей, дал профессиональные советы, а также ознакомил присутствующих с принципами работы Фонда поддержки предпринимателей в нашем городе.
Специальным гостем на встрече был Алексей Родин — заместитель главы администрации, начальник управления экономики.
Алексей Родин и Дмитрий Черняев вместе с аудиторией поговорили о реальных перспективах развития бизнеса в Гусеве, обсудили, как можно сделать наш город комфортнее и привлекательнее.
Желающие получить консультацию могут обращаться в Фонд поддержки предпринимателей города Гусева по тел. +7 911 866-15-77, эл. почта businessFund@yandex.ru.
В городском музее рассказали предпринимателям о перспективах развития бизнеса в Гусеве
18 февраля 2020, 12:37