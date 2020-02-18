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Информационный сайт города Гусева

В городском музее рассказали предпринимателям о перспективах развития бизнеса в Гусеве

18 февраля 2020, 12:37
В городском музее рассказали предпринимателям о перспективах развития бизнеса в Гусеве
В Гусевском музее 17 февраля состоялся лекторий о бизнесе для предпринимателей нашего округа и для тех, кто только задумывается над идеей создания собственного дела.

Директор Фонда поддержки предпринимателей города Гусева Дмитрий Черняев доступно рассказал о поэтапном создании бизнеса, о программах поддержки для всех категорий предпринимателей, дал профессиональные советы, а также ознакомил присутствующих с принципами работы Фонда поддержки предпринимателей в нашем городе.

Специальным гостем на встрече был Алексей Родин — заместитель главы администрации, начальник управления экономики.

Алексей Родин и Дмитрий Черняев вместе с аудиторией поговорили о реальных перспективах развития бизнеса в Гусеве, обсудили, как можно сделать наш город комфортнее и привлекательнее.

Желающие получить консультацию могут обращаться в Фонд поддержки предпринимателей города Гусева по тел. +7 911 866-15-77, эл. почта businessFund@yandex.ru.
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# 1Гость Пупкин
Что то не видно в зале предпринимателей. Смешно.
Сегодня, 13:10   ЦитироватьОтветить
20
В
# 2Вовик
вот рыженькая кто такая, что загрузила лекторов данного собрания для избранных 8 человек ?
Сегодня, 13:16   ЦитироватьОтветить
20
й
# 3йцукен
Директор Фонда поддержки предпринимателей города Гусева Дмитрий Черняев доступно рассказал о поэтапном создании бизнеса 

Поделился опытом как открыть очередную пивнушку? 
Сегодня, 15:16   ЦитироватьОтветить
10
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