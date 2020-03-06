В рамках программы приграничного сотрудничества с Польшей начат ремонт улицы Советской 6 марта 2020, 15:36

Начался ремонт улицы Советской, возможность которого стала в результате участия города Гусева в программе трансграничного сотрудничества «Россия — Польша». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.



Уже отыгран конкурс на ремонт улицы Советской. И на днях победитель, Гусевский Райавтодор, приступил к выполнению первого этапа работ по нечетной стороне улицы. Кроме замены асфальтобетонного покрытия, будут отремонтированы тротуары, установлены опоры освещения и заменены коммуникации.



По словам заместителя главы администрации Павла Нефедова, работы должны будут выполнены к началу учебного года.



Кроме Советской будут отремонтированы улицы: Лесная, Маяковского, Смирнова, Северная и переулок Сосновый.