/ / / Гусевский проект получит софинансирование средств по программе приграничного сотрудничества

Руководство администрации Гусевского городского округа, всегда ставило во главу угла как одну из составляющих создания среды комфортного проживания — ремонт дорожно-уличной сети округа.
Ежегодно из местного бюджета выделяется немало денежных средств на проведение ямочного ремонта. А до 2014 года в Гусеве было 44 улицы, которые не имели усовершенствованного асфальтобетонного покрытия.
«В 2015 году нам удалось привлечь из регионального бюджета 25 миллионов рублей на выполнение капитального ремонта улиц Горького и Краснофлотскую, где был построен новый детский сад на 240 мест», — говорит глава администрации Евгений Михайлов.
Тогда был произведен ремонт с заменой всех коммуникаций: сети связи, электричества, выполнены работы по устройству основания проезжей части, укладки асфальта, ливневой канализации, тротуаров, велодорожек, парковок, двухуровневого освещения, пешеходного ограждения, заменены электрические вводы в дома, а также за счет местного бюджета был произведен капитальный ремонт сетей водопровода. Гусевцы получили две красивые улицы, которые ведут к новому детскому саду.
«Спустя год, уже в 2016 году мы, получили 27 миллионов рублей на реконструкцию улицы Кутузова, — продолжает Евгений Михайлов, — При реконструкции данного объекта был также осуществлен комплексный подход.»
Тем временем, еще в 2015 году администрация начала подготовку заявки в Программу приграничного сотрудничества Россия — Польша 2014-2020.
«Сначала мы подготовили заявку о том, что хотели бы участвовать программе, — говорит Евгений Михайлов, — так как на тот момент у нас уже были готовы сметные расчеты на улицы, которые ведут к новому детскому саду и новой школе.»
Уже позже в 2016 году после ряда доработок и проведенных консультаций со специалистами экспертного Совета программы приграничного сотрудничества администрацией «Гусевский городской округ» направлена заявка на сумму 130 миллионов рублей на участие в крупномасштабном инвестиционном проекте в рамках программы Россия — Польша 2014-2020. Участвовать в Программе могли все 22 муниципальных образования Калининградской области. Всего было подано на конкурс 13 заявок от муниципалитетов Калининградской области. Почти год совместный мониторинговый комитет Программы рассматривал представленные проекты из которых рекомендовал к реализации только ТРИ.
«Мы с нетерпением ждали результатов работы комиссии, — говорит глава администрации, — И вот на этой неделе в Белостоке (Польша) состоялось второе заседание Совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020. В ходе это встречи было принято важное решение, касающееся отбора крупных инфраструктурных проектов, и мы узнали, что стали одними из трех победителей этой программы на 2018 год.»
Теперь гусевским властям предстоит пройти все необходимые формальные процедуры и уже к концу текущего года провести конкурс по выбору подрядной организации на выполнение работ по реконструкции 6 улиц: ул. Маяковского, ул. Северная, ул. Смирнова, ул. Советская, пер. Сосновый, ул. Лесная. Работы по всем улицам планируется завершить до конца 2019 года.
«Гусевский городской округ не в первый раз участвует в данном проекте, — говорит Евгений Михайлов, — Так в 2015 году нам удалось привлечь средства на капитальный ремонт дорожек и освещения набережной реки Писса. Однако привлечь беспрецедентную в истории муниципалитета сумму 130 миллионов рублей на реконструкцию 6 городских улиц. Такого в Гусеве никогда не было.»
Власти Гусевского городского округа останавливаться на достигнутом не собираются и уже готовят еще заявки на участие в программе Россия — Польша 2014 — 2020.
«У нас уже подготовлены проектно-сметные документы еще на 4 улицы, — говорит Евгений Михайлов, — И мы уже провели встречу с партнерами из Польши, которые готовы выступить нашими партнерами по этому проекту.»
Гусевский проект получит софинансирование средств по программе приграничного сотрудничества
28 марта 2018, 17:35
Польша Евгений Михайлов реконструкция
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