«Янтарьэнерго» готово к подаче напряжения на Маяковскую и Талаховскую ТЭС
16 июнь 2017, 13:54
Сетевики обеспечили техническую возможность подачи напряжения для станций, строящихся в Гусеве и Советске в рамках мероприятий по обеспечению энергобезопасности Калининградской области. Об этом пишет «РусКабель».Теги: Янтарьэнерго строительство тэс
Энергетики работали в усиленном режиме. Для обеспечения подачи напряжения на Талаховскую и Маяковскую ТЭС были построены современные линии электропередачи, смонтированы провода и выполнены сложные инженерные работы в местах пересечения ЛЭП с железной и автомобильными дорогами, а также обеспечено прохождение трасс в сложных геодезических условиях – болотистой местности и в районе водных объектов. Работы проводились при активном содействии сторонних организаций, в том числе РЖД. Кроме этого, выполнены работы на существующих подстанциях 110 киловольт.
«Мы завершили строительные работы в рамках первого этапа реализации схем выдачи мощности для строящихся в Советске и Гусеве станций. Контроль за исполнением осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Это задача государственной важности, и мы выполнили ее в установленные сроки», - говорит генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.
Напомним, что для включения Маяковской, Талаховской, Прегольской и Приморской ТЭС в существующую энергосистему региона «Янтарьэнерго» строит 240 километров новых ЛЭП, еще 200 реконструирует. В работах задействовано свыше 500 строителей и более 150 единиц спецтехники. Также проводится замена оборудования противоаварийной автоматики на 11 высоковольтных подстанциях, еще на 50 сетевых объектах ведутся работы по модернизации.
Комплекс мероприятий выполняется в рамках программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области, утвержденной ПАО «Россети» и Правительством Калининградской области. АО «Янтарьэнерго» намерено завершить реализацию масштабного проекта до конца 2017 года, раньше коллег из генерации.
Напомним, что решение о реализации газо-угольного сценария по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области было принято на уровне федеральных властей в 2015 году. В его рамках ведется строительство 4 новых ТЭС в Гусеве, Советске, Калининграде и поселке Взморье Светловского района. «Янтарьэнерго» обеспечивает реализацию схем выдачи мощности с 4 новых источников генерации.
Энергетики работали в усиленном режиме. Для обеспечения подачи напряжения на Талаховскую и Маяковскую ТЭС были построены современные линии электропередачи, смонтированы провода и выполнены сложные инженерные работы в местах пересечения ЛЭП с железной и автомобильными дорогами, а также обеспечено прохождение трасс в сложных геодезических условиях – болотистой местности и в районе водных объектов. Работы проводились при активном содействии сторонних организаций, в том числе РЖД. Кроме этого, выполнены работы на существующих подстанциях 110 киловольт.
«Мы завершили строительные работы в рамках первого этапа реализации схем выдачи мощности для строящихся в Советске и Гусеве станций. Контроль за исполнением осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Это задача государственной важности, и мы выполнили ее в установленные сроки», - говорит генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.
Напомним, что для включения Маяковской, Талаховской, Прегольской и Приморской ТЭС в существующую энергосистему региона «Янтарьэнерго» строит 240 километров новых ЛЭП, еще 200 реконструирует. В работах задействовано свыше 500 строителей и более 150 единиц спецтехники. Также проводится замена оборудования противоаварийной автоматики на 11 высоковольтных подстанциях, еще на 50 сетевых объектах ведутся работы по модернизации.
Комплекс мероприятий выполняется в рамках программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области, утвержденной ПАО «Россети» и Правительством Калининградской области. АО «Янтарьэнерго» намерено завершить реализацию масштабного проекта до конца 2017 года, раньше коллег из генерации.
Напомним, что решение о реализации газо-угольного сценария по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области было принято на уровне федеральных властей в 2015 году. В его рамках ведется строительство 4 новых ТЭС в Гусеве, Советске, Калининграде и поселке Взморье Светловского района. «Янтарьэнерго» обеспечивает реализацию схем выдачи мощности с 4 новых источников генерации.
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