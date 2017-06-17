Стройцентр
Новости / Экономика

«Янтарьэнерго» готово к подаче напряжения на Маяковскую и Талаховскую ТЭС

16 июнь 2017, 13:54
«Янтарьэнерго» готово к подаче напряжения на Маяковскую и Талаховскую ТЭС
Сетевики обеспечили техническую возможность подачи напряжения для станций, строящихся в Гусеве и Советске в рамках мероприятий по обеспечению энергобезопасности Калининградской области. Об этом пишет «РусКабель».

Энергетики работали в усиленном режиме. Для обеспечения подачи напряжения на Талаховскую и Маяковскую ТЭС были построены современные линии электропередачи, смонтированы провода и выполнены сложные инженерные работы в местах пересечения ЛЭП с железной и автомобильными дорогами, а также обеспечено прохождение трасс в сложных геодезических условиях – болотистой местности и в районе водных объектов. Работы проводились при активном содействии сторонних организаций, в том числе РЖД. Кроме этого, выполнены работы на существующих подстанциях 110 киловольт.

«Мы завершили строительные работы в рамках первого этапа реализации схем выдачи мощности для строящихся в Советске и Гусеве станций. Контроль за исполнением осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Это задача государственной важности, и мы выполнили ее в установленные сроки», - говорит генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Напомним, что для включения Маяковской, Талаховской, Прегольской и Приморской ТЭС в существующую энергосистему региона «Янтарьэнерго» строит 240 километров новых ЛЭП, еще 200 реконструирует. В работах задействовано свыше 500 строителей и более 150 единиц спецтехники. Также проводится замена оборудования противоаварийной автоматики на 11 высоковольтных подстанциях, еще на 50 сетевых объектах ведутся работы по модернизации.

Комплекс мероприятий выполняется в рамках программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области, утвержденной ПАО «Россети» и Правительством Калининградской области. АО «Янтарьэнерго» намерено завершить реализацию масштабного проекта до конца 2017 года, раньше коллег из генерации.

Напомним, что решение о реализации газо-угольного сценария по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области было принято на уровне федеральных властей в 2015 году. В его рамках ведется строительство 4 новых ТЭС в Гусеве, Советске, Калининграде и поселке Взморье Светловского района. «Янтарьэнерго» обеспечивает реализацию схем выдачи мощности с 4 новых источников генерации.
Теги: Янтарьэнерго строительство тэс
651 просмотр   |   3 комментария
0
Другие новости по теме
Больше ТЭС – больше мощности
Больше ТЭС – больше мощности
В Калининградской области начато строительство трёх газовых электростанций
В Калининградской области начато строительство трёх газовых электростанций
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Администрация Гусева сообщает о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального строительства
Администрация Гусева сообщает о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального строительства
Мираторг
# 1Мираторг
Интересует другое.
Естественный побочный продукт подобных станций это гиганский объем горячей воды. Обычно эту воду включают в систему отопления и водоснабжения города горячей водой.
ПОЧЕМУ ГУСЕВУ ДОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ВЫХЛОПЫ ЭТОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ????
17 июня 2017 15:45   ЦитироватьОтветить3
Прохожий
# 2Прохожий
Цитата: Мираторг
ПОЧЕМУ ГУСЕВУ ДОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ВЫХЛОПЫ ЭТОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ????

И теплицы вроде не там будут.
17 июня 2017 18:52   ЦитироватьОтветить0
Друг Николая Ц.
# 3Друг Николая Ц.
Здесь не будет горячей воды. Город сказал нах надо..
17 июня 2017 19:42   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»