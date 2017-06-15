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Ганбаровы занялись строительством теплиц в Гусеве

15 июнь 2017, 17:36
Ганбаровы занялись строительством теплиц в Гусеве
Предприниматели братья Ганбаровы, которых принято ассоциировать с экс-губернатором Николаем Цукановым, начали реализацию проекта по строительству тепличного комплекса площадью 8,8 га в Гусеве для круглогодичного производства овощной продукции. Об этом Rugrad.eu в рамках аграрного совета при губернаторе сообщила врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Реализация данного проекта позволит увеличить производство овощей на 2,6 тыс. тонн в год.

Владельцем ООО «Тепличный комплекс» является Хани Ганбаров.
Теги: строительство сельское хозяйство
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Пупкин
# 1Пупкин
И в отличие от проектов озвученных в инвестиционном паспорте, теплицы точно будут построенны.
15 июня 2017 20:29   ЦитироватьОтветить6
Конь в пальто
# 2Конь в пальто
Ну и чего в этом плохого? Если будет продукция в СИТИ и по приемлемым ценам,то нехай будэ.
15 июня 2017 21:47   ЦитироватьОтветить7
Партиец
# 3Партиец
Хорошая новость.
16 июня 2017 02:05   ЦитироватьОтветить3
Гость ирина
# 4Гость ирина
наконец то занялись своим делом
16 июня 2017 16:29   ЦитироватьОтветить1
Гость гость
# 5Гость гость
Цитата: Гость ирина
наконец то занялись своим делом

из польши привезут, перепакуют в коробки сделано в Гусеве, что тоже очень неплохо
16 июня 2017 20:36   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 6Прохожий
тепличного комплекса площадью 8,8 га в Гусеве для круглогодичного производства овощной продукции.

Круглогодичная теплица, а "выхлоп" менее 30кг с квадратного метра. Не маловато?
16 июня 2017 20:50   ЦитироватьОтветить0

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