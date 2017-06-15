Ганбаровы занялись строительством теплиц в Гусеве
15 июнь 2017, 17:36
Предприниматели братья Ганбаровы, которых принято ассоциировать с экс-губернатором Николаем Цукановым, начали реализацию проекта по строительству тепличного комплекса площадью 8,8 га в Гусеве для круглогодичного производства овощной продукции. Об этом Rugrad.eu в рамках аграрного совета при губернаторе сообщила врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова.Теги: строительство сельское хозяйство
Реализация данного проекта позволит увеличить производство овощей на 2,6 тыс. тонн в год.
Владельцем ООО «Тепличный комплекс» является Хани Ганбаров.
Реализация данного проекта позволит увеличить производство овощей на 2,6 тыс. тонн в год.
Владельцем ООО «Тепличный комплекс» является Хани Ганбаров.
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