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Экономика / Общество

По программе капремонта текущего года в Гусеве дополнительно отремонтируют два многоквартирных дома

9 август 2017, 21:38
В программу капитального ремонта текущего года добавятся еще 7 объектов. Об этом на своей страничке в Facebook написала в глава фонда капитального ремонта Калининградской области Оксана Астахова.

В результате проведения аукционов образовалась экономия средств, на эти деньги будут приведены в порядок один дом в Гвардейске, 2 – в Немане, столько же – в Балтийске, и еще два дома – в Гусеве.

«Сегодня мы встретились с заместителем главы администрации Гусевского городского округа Владимиром Козьяковым и начальником муниципального управления ЖКХ Станиславом Омландом. Они сообщили, что планируют отремонтировать фасады двух многоквартирных домов, расположенных в центре города. Местные власти хотят, чтобы эти здания в результате проведения работ стали яркими и узнаваемыми. В ходе совещания мы рассмотрели возможность декорирования объектов», - написала Оксана Астахова.

Также глава фонда отметила, что только два региона страны – Калининградская и Ленинградская области, при проведении капремонтов восстанавливают или добавляют декоративные элементы на дома. Стандартная программа капремонта не обязывает региональных операторов украшать здания, но нам хочется, чтобы города и поселки региона становились лучше. Поэтому для многих домов заказывается проектно-сметная документация, в которой архитекторы прорабатывают 3-D визуализацию. Исходя из этих детальных изображений, подрядчики проводят ремонт конструктивных элементов, выбирают цвет краски и устанавливают декор.
Теги: ремонт ЖКХ
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Житель
# 1Житель
Когда же вы начнете ремонтировать дома которые не в центре, у которых год постройки даже не установлен, хотя бы на эти средства , которые сэкономили ?
Вчера, 21:52   ЦитироватьОтветить2

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