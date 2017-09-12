Стройцентр
Новости / Экономика

Гусевские власти передумали продавать здание «Народного банка»

12 сентябрь 2017, 15:30
Гусевский совет депутатов проголосовал за исключение из программы приватизации объекта культурного наследия регионального значения «Здание народного банка, начала ХХ в.» по ул. Толстого, 2. Соответствующее решение было принято депутатами в начале августа, сообщается на сайте Rugrad.eu.

В 2016 году администрация Гусева пыталась его безуспешно продать за 50 млн руб. Однако на торги не заявился ни один претендент. В июне этого года проект реконструкции здания бывшего Народного банка был опубликован в инвестиционном паспорте Гусевского округа.

Общая площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. м.
Теги: Админстрация Гусевского района
76 просмотров
0
Другие новости по теме
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа
Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже объектов муниципальной собственности
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже объектов муниципальной собственности
Информация о повторных торгах по продаже объектов муниципальной собственности
Информация о повторных торгах по продаже объектов муниципальной собственности

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»