Гусевские власти передумали продавать здание «Народного банка»
12 сентябрь 2017, 15:30
Гусевский совет депутатов проголосовал за исключение из программы приватизации объекта культурного наследия регионального значения «Здание народного банка, начала ХХ в.» по ул. Толстого, 2. Соответствующее решение было принято депутатами в начале августа, сообщается на сайте Rugrad.eu.Теги: Админстрация Гусевского района
В 2016 году администрация Гусева пыталась его безуспешно продать за 50 млн руб. Однако на торги не заявился ни один претендент. В июне этого года проект реконструкции здания бывшего Народного банка был опубликован в инвестиционном паспорте Гусевского округа.
Общая площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. м.
В 2016 году администрация Гусева пыталась его безуспешно продать за 50 млн руб. Однако на торги не заявился ни один претендент. В июне этого года проект реконструкции здания бывшего Народного банка был опубликован в инвестиционном паспорте Гусевского округа.
Общая площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. м.
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