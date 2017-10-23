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Светлана Цуканова открыла в Гусеве прачечную

23 октябрь 2017, 12:55
Светлана Цуканова открыла в Гусеве прачечную
Супруга полпреда президента в СЗФО и экс-губернатора Калининградской области Николая Цуканова Светлана Цуканова занялась прачечным бизнесом в принадлежащих ей помещениях бывшего завода «Микродвигатель» в Гусеве. Как стало известно Rugrad.eu, Цукановы рассчитывают заняться стиркой белья для школ, детских садов и других бюджетных учреждений региона.

По данным портала госзакупок, первым клиентом прачечной индивидуального предпринимателя Светланы Цукановой стало пограничное управление ФСБ по Калининградской области: за 42 тыс. руб. супруга полпреда президента в СЗФО постирает 1500 кг белья и спецодежды пограничной службы в Нестерове.

Производственные помещения завода «Микродвигатель» находились в собственности принадлежащей Светлане Цукановой компании «Гусевский микродвигатель», 29 марта 2015 года комплекс перешел в собственность Цукановой по договорам купли-продажи между ней и ее собственной компанией. Помещения завода сдаются в аренду местным компаниям.
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кил
# 1кил
А ничего, что она уже больше года работает?
Сегодня, 13:06   ЦитироватьОтветить0
Пупкин
# 2Пупкин
Для Калининграда это новость.
Сегодня, 14:34   ЦитироватьОтветить0
Я
# 3Я
Деньги как-то отмывать надо.
Сегодня, 14:41   ЦитироватьОтветить3
Конь в пальто
# 4Конь в пальто
В добровольно-принудительном порядке.
Сегодня, 19:10   ЦитироватьОтветить0

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