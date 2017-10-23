Светлана Цуканова открыла в Гусеве прачечную
23 октябрь 2017, 12:55
Супруга полпреда президента в СЗФО и экс-губернатора Калининградской области Николая Цуканова Светлана Цуканова занялась прачечным бизнесом в принадлежащих ей помещениях бывшего завода «Микродвигатель» в Гусеве. Как стало известно Rugrad.eu, Цукановы рассчитывают заняться стиркой белья для школ, детских садов и других бюджетных учреждений региона.
По данным портала госзакупок, первым клиентом прачечной индивидуального предпринимателя Светланы Цукановой стало пограничное управление ФСБ по Калининградской области: за 42 тыс. руб. супруга полпреда президента в СЗФО постирает 1500 кг белья и спецодежды пограничной службы в Нестерове.
Производственные помещения завода «Микродвигатель» находились в собственности принадлежащей Светлане Цукановой компании «Гусевский микродвигатель», 29 марта 2015 года комплекс перешел в собственность Цукановой по договорам купли-продажи между ней и ее собственной компанией. Помещения завода сдаются в аренду местным компаниям.
По данным портала госзакупок, первым клиентом прачечной индивидуального предпринимателя Светланы Цукановой стало пограничное управление ФСБ по Калининградской области: за 42 тыс. руб. супруга полпреда президента в СЗФО постирает 1500 кг белья и спецодежды пограничной службы в Нестерове.
Производственные помещения завода «Микродвигатель» находились в собственности принадлежащей Светлане Цукановой компании «Гусевский микродвигатель», 29 марта 2015 года комплекс перешел в собственность Цукановой по договорам купли-продажи между ней и ее собственной компанией. Помещения завода сдаются в аренду местным компаниям.
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