Участницы женского клуба по интересам «Собеседница» отметили праздник «Ложки-ложечки»

28 ноябрь 2017, 12:32

Для участниц женского клуба по интересам «Собеседница», действующего в Покровской библиотеке и Михайловском Доме культуры, прошел праздник «Ложки-ложечки». Работники культуры решили уделить этому незаменимому предмету нашего обихода должное внимание.



История ложки своими корнями уходит в эпоху каменного века. Привычная для нас ложка возникла в Европе только в первой половине 17 века. К празднику «Ложки-ложечки» была подготовлена интересная выставка самых разнообразных ложек: от самой маленькой до самой большой сувенирной ложки.



Члены клуба узнали, что ложка многолика, познакомились с историей ложки, узнали, какие виды ложек бывают, и о ложке, как о древнейшем славянском ударном музыкальном инструменте.



В ходе праздника участники отгадывали пословицы и поговорки о ложках, пели песни, играли на ложках, танцевали.

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