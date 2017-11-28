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Участницы женского клуба по интересам «Собеседница» отметили праздник «Ложки-ложечки»

28 ноябрь 2017, 12:32
Участницы женского клуба по интересам «Собеседница» отметили праздник «Ложки-ложечки»
Для участниц женского клуба по интересам «Собеседница», действующего в Покровской библиотеке и Михайловском Доме культуры, прошел праздник «Ложки-ложечки». Работники культуры решили уделить этому незаменимому предмету нашего обихода должное внимание.

История ложки своими корнями уходит в эпоху каменного века. Привычная для нас ложка возникла в Европе только в первой половине 17 века. К празднику «Ложки-ложечки» была подготовлена интересная выставка самых разнообразных ложек: от самой маленькой до самой большой сувенирной ложки.

Члены клуба узнали, что ложка многолика, познакомились с историей ложки, узнали, какие виды ложек бывают, и о ложке, как о древнейшем славянском ударном музыкальном инструменте.

В ходе праздника участники отгадывали пословицы и поговорки о ложках, пели песни, играли на ложках, танцевали.
Теги: библиотека
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Василий
# 1Василий
в натуре каменный век читать это
Вчера, 14:06   ЦитироватьОтветить0
Инокентий
# 2Инокентий
Цитата: Василий
в натуре каменный век читать это

Ну так читай на освежителе воздуха, в туалете когда сидишь, инструкцию. никто не заставляет тебя глазки здесь напрягать.
Вчера, 15:10   ЦитироватьОтветить4
мать не ваша
# 3мать не ваша
Я так понимаю, что работников ДК и библиотек обязывают изобретать мероприятия и отчитываться о них в сети. Чем меньше людям платят, тем больший с них спрос.
Вчера, 20:52   ЦитироватьОтветить3
Работник сферы культуры на селе
# 4Работник сферы культуры на селе
Цитата: мать не ваша
Я так понимаю, что работников ДК и библиотек обязывают изобретать мероприятия и отчитываться о них в сети. Чем меньше людям платят, тем больший с них спрос.

Так и есть. Заставили каждый сельский дом культуры завести инстаграмм, страницы в соц. сетях и отчитываться ежедневно о проделанных мероприятиях. Не работаем говорят, мы за такие большущие деньжищи. Не за что нам платить. Спасибо Вам огромное, администрация родная и управление культуры. Вы же от своих кровно заработанных нам отчисляете зарплату ежемесячно! Всем все порезали и урезали. А как мероприятия, так рожайте, высасывайте из пальца! Не стыдно? Тут поносят Кондратьеву и Пономареву в комментариях, так вот, при них такого бардака не было!
Вчера, 21:49   ЦитироватьОтветить3

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