Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Культура

В музее открылась художественная выставка «Вдохновения заложник...»

30 ноябрь 2017, 15:33
В музее открылась художественная выставка «Вдохновения заложник...»
В среду, 29 ноября, в городском музее состоялось открытие выставки работ выпускников и преподавателей отделения изобразительного искусства гусевской ДШИ «Вдохновения заложник...», посвященной 45-летию отделения ИЗО ДШИ города Гусева и Гусевской художественной школы.

В рамках мероприятия заведующая отделения ИЗО Маргарита Батясова представила авторов работ и рассказала о знаменитых выпускниках гусевской ДШИ, а учащиеся хореографического отделения и музыкальных специальностей показали зрителям творческие номера.

Выставка проходит в Большом зале музея. Приглашаем всех желающих познакомиться с творчеством наших земляков!
Теги: музей выставка ДШИ
309 просмотров
Новость отредактирована Вчера, 18:10
Причина: Добавлены фото
1
Другие новости по теме
В городском музее открылась выставка «Календарь Победы»
В городском музее открылась выставка «Календарь Победы»
В городском музее состоялось открытие выставки гусевских художников «Отражение души»
В городском музее состоялось открытие выставки гусевских художников «Отражение души»
Таланты из Гусева показали хорошие результаты на межмуниципальном этапе фестиваля «Звезды Балтики»
Таланты из Гусева показали хорошие результаты на межмуниципальном этапе фестиваля «Звезды Балтики»
В музее Гусева открыта выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства ДШИ
В музее Гусева открыта выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства ДШИ

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»