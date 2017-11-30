В музее открылась художественная выставка «Вдохновения заложник...»

30 ноябрь 2017, 15:33

В среду, 29 ноября, в городском музее состоялось открытие выставки работ выпускников и преподавателей отделения изобразительного искусства гусевской ДШИ «Вдохновения заложник...», посвященной 45-летию отделения ИЗО ДШИ города Гусева и Гусевской художественной школы.



В рамках мероприятия заведующая отделения ИЗО Маргарита Батясова представила авторов работ и рассказала о знаменитых выпускниках гусевской ДШИ, а учащиеся хореографического отделения и музыкальных специальностей показали зрителям творческие номера.



Выставка проходит в Большом зале музея. Приглашаем всех желающих познакомиться с творчеством наших земляков!

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