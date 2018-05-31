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В городском музее открылась выставка художницы Натальи Урвачевой «Краски лета»

31 мая 2018, 19:14
В городском музее открылась выставка художницы Натальи Урвачевой «Краски лета»
В пятницу, 25 мая, в музее открылась персональная выставка гусевской художницы Натальи Урвачевой «Краски лета». Выставка расположилась в арт-пространстве цокольного этажа. Об этом сообщается в группе музея.

Здесь представлены яркие летние пейзажи и натюрморты, выполненные маслом. Все работы объединяет то, что написаны они были именно под влиянием летнего вдохновения мастера.

Открытие выставки прошло в душевной, домашней обстановке. С творческими номерами выступили дети художницы Мария и Егор. Наталья также приготовила для гостей интерактивные игры и предоставила возможность каждому попробовать себя в роли художника, изобразив свое летнее настроение.

Стоит отметить, что «Краски лета» — не первая выставка художницы в нашем музее. Выставки Натальи Урвачевой уже проходили в Малом, и в Большом выставочных залах. Впервые свои работы автор представила в музее в 2008 году в рамках выставки преподавателей ДШИ «Созвучие образов», и в этом же году состоялась ее первая персональная выставка «Этюды лета».

Приглашаем всех желающих познакомиться с творчеством местной художницы. Ждем вас ежедневно с 11:00 до 17:00.
музей выставка
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