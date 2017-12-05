В Гусевском музее подвели итоги молодежного творческого конкурса «Мой край»
5 декабрь 2017, 11:52
Вчера в Гусевском историко-краеведческий музее были подведены итоги молодежного творческого конкурса «Мой край», посвященном Году экологии в Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.музей конкурс
Конкурс проводился с целью поддержания творческой молодежи, раскрытия новых талантов, а также формирования активной социальной позиции среди подрастающего поколения и воспитания чувства патриотизма и любви к Родине.
Участниками конкурса было представлено множество работ, в которых они воплотили свое видение истории, традиций и культуры родного края в прекрасных картинах, замечательных стихах и изобретательных работах декоративно-прикладного искусства.
Поздравить победителей конкурса и провести церемонию награждения пришла начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева.
Призерами в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стали:
Возрастная категория от 7 до 14 лет:
1 место – Софья Андреева
2 место – Мария Урвачева
3 место – Мария Харенкова
специальный приз - Марина Камышева и Александра Носочевская
Возрастная категория от 15 до 25 лет:
1 место – Дарья Шишкина
2 место – Виктория Крашенинникова
3 место – Карина Ковалева и Анастасия Германенко
специальный приз – Эмилия Янчевская
Призеры в номинации «Литературное творчество»:
Возрастная категория от 7 до 14 лет:
1 место – Роман Васин
2 место – Алена Федорова
3 место – Марина Колесникова
Возрастная категория от 15 до 25 лет:
1 место – Екатерина Третьякова
2 место – София Лебеденко
3 место – Анастасия Хомейкина
Возрастная категория от 26 до 35 лет:
1 место – Мария Зверева
Призеры в номинации «Рисунок»:
Возрастная категория от 7 до 14 лет:
1 место – Полина Хохлова и Александра Исаченко
2 место – Анастасия Буланова и Мария Иващенко
3 место - Ева Иващенко и Дарья Ткачук
Возрастная категория от 15 до 25 лет:
1 место – Светлана Швец
2 место – Арина Мелихова и Елизавета Егорычева
3 место – Вероника Мюллер
специальный приз – Виктор Зорин и Эмилия Янчевская
Конкурс проводился с целью поддержания творческой молодежи, раскрытия новых талантов, а также формирования активной социальной позиции среди подрастающего поколения и воспитания чувства патриотизма и любви к Родине.
Участниками конкурса было представлено множество работ, в которых они воплотили свое видение истории, традиций и культуры родного края в прекрасных картинах, замечательных стихах и изобретательных работах декоративно-прикладного искусства.
Поздравить победителей конкурса и провести церемонию награждения пришла начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева.
Призерами в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стали:
Возрастная категория от 7 до 14 лет:
1 место – Софья Андреева
2 место – Мария Урвачева
3 место – Мария Харенкова
специальный приз - Марина Камышева и Александра Носочевская
Возрастная категория от 15 до 25 лет:
1 место – Дарья Шишкина
2 место – Виктория Крашенинникова
3 место – Карина Ковалева и Анастасия Германенко
специальный приз – Эмилия Янчевская
Призеры в номинации «Литературное творчество»:
Возрастная категория от 7 до 14 лет:
1 место – Роман Васин
2 место – Алена Федорова
3 место – Марина Колесникова
Возрастная категория от 15 до 25 лет:
1 место – Екатерина Третьякова
2 место – София Лебеденко
3 место – Анастасия Хомейкина
Возрастная категория от 26 до 35 лет:
1 место – Мария Зверева
Призеры в номинации «Рисунок»:
Возрастная категория от 7 до 14 лет:
1 место – Полина Хохлова и Александра Исаченко
2 место – Анастасия Буланова и Мария Иващенко
3 место - Ева Иващенко и Дарья Ткачук
Возрастная категория от 15 до 25 лет:
1 место – Светлана Швец
2 место – Арина Мелихова и Елизавета Егорычева
3 место – Вероника Мюллер
специальный приз – Виктор Зорин и Эмилия Янчевская
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