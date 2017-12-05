Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Культура

В Гусевском музее подвели итоги молодежного творческого конкурса «Мой край»

5 декабрь 2017, 11:52
В Гусевском музее подвели итоги молодежного творческого конкурса «Мой край»
Вчера в Гусевском историко-краеведческий музее были подведены итоги молодежного творческого конкурса «Мой край», посвященном Году экологии в Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Конкурс проводился с целью поддержания творческой молодежи, раскрытия новых талантов, а также формирования активной социальной позиции среди подрастающего поколения и воспитания чувства патриотизма и любви к Родине.

Участниками конкурса было представлено множество работ, в которых они воплотили свое видение истории, традиций и культуры родного края в прекрасных картинах, замечательных стихах и изобретательных работах декоративно-прикладного искусства.

Поздравить победителей конкурса и провести церемонию награждения пришла начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева.

Призерами в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стали:

Возрастная категория от 7 до 14 лет:
1 место – Софья Андреева
2 место – Мария Урвачева
3 место – Мария Харенкова
специальный приз - Марина Камышева и Александра Носочевская

Возрастная категория от 15 до 25 лет:
1 место – Дарья Шишкина
2 место – Виктория Крашенинникова
3 место – Карина Ковалева и Анастасия Германенко
специальный приз – Эмилия Янчевская

Призеры в номинации «Литературное творчество»:

Возрастная категория от 7 до 14 лет:
1 место – Роман Васин
2 место – Алена Федорова
3 место – Марина Колесникова

Возрастная категория от 15 до 25 лет:
1 место – Екатерина Третьякова
2 место – София Лебеденко
3 место – Анастасия Хомейкина

Возрастная категория от 26 до 35 лет:
1 место – Мария Зверева

Призеры в номинации «Рисунок»:

Возрастная категория от 7 до 14 лет:
1 место – Полина Хохлова и Александра Исаченко
2 место – Анастасия Буланова и Мария Иващенко
3 место - Ева Иващенко и Дарья Ткачук

Возрастная категория от 15 до 25 лет:
1 место – Светлана Швец
2 место – Арина Мелихова и Елизавета Егорычева
3 место – Вероника Мюллер
специальный приз – Виктор Зорин и Эмилия Янчевская
Теги: музей конкурс
316 просмотров
0
Другие новости по теме
Воспитанники ДЮЦ стали призерами конкурса «Атомная энергия - наш друг»
Воспитанники ДЮЦ стали призерами конкурса «Атомная энергия - наш друг»
В ГДК прошёл муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька»
В ГДК прошёл муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька»
29 октября пройдет ежегодный муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-ми-соль-ка-2015»
29 октября пройдет ежегодный муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-ми-соль-ка-2015»
Молодёжный творческий конкурс "Мой край"
Молодёжный творческий конкурс "Мой край"

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска