Сегодня в Городском доме культуры чествовали самых талантливых и одаренных
26 декабрь 2017, 19:09
Традиционно в конце года в муниципалитете подводятся итоги, чтобы отметить молодых людей, которые имеют успехи в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной и общественной деятельности.Городской дом культуры концерт
И сегодня в Городском доме культуры состоялся торжественный прием главы администрации талантливой и одаренной молодежи Гусевского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
«Гусев по праву заслужил репутацию современной и динамично развивающейся территории, открытой для свежих идей и инноваций. У города прекрасные перспективы в будущем. Свидетельство тому – наша молодёжь: деятельная, полная сил и стремлений к знаниям», - выступил перед собравшимися глава администрации Евгений Михайлов.
Пятнадцать ярких и активных представителей молодого поколения округа сегодня были награждены Благодарственными письмами и денежными сертификатами. Конечно же, успехи ребят были бы невозможны без их наставников и учителей. Глава администрации также вручил им Благодарственные письма.
Мероприятие сопровождалось красочным концертом, который подготовили творческие коллективы города.
И сегодня в Городском доме культуры состоялся торжественный прием главы администрации талантливой и одаренной молодежи Гусевского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
«Гусев по праву заслужил репутацию современной и динамично развивающейся территории, открытой для свежих идей и инноваций. У города прекрасные перспективы в будущем. Свидетельство тому – наша молодёжь: деятельная, полная сил и стремлений к знаниям», - выступил перед собравшимися глава администрации Евгений Михайлов.
Пятнадцать ярких и активных представителей молодого поколения округа сегодня были награждены Благодарственными письмами и денежными сертификатами. Конечно же, успехи ребят были бы невозможны без их наставников и учителей. Глава администрации также вручил им Благодарственные письма.
Мероприятие сопровождалось красочным концертом, который подготовили творческие коллективы города.
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