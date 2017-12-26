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Сегодня в Городском доме культуры чествовали самых талантливых и одаренных

26 декабрь 2017, 19:09
Сегодня в Городском доме культуры чествовали самых талантливых и одаренных
Традиционно в конце года в муниципалитете подводятся итоги, чтобы отметить молодых людей, которые имеют успехи в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной и общественной деятельности.

И сегодня в Городском доме культуры состоялся торжественный прием главы администрации талантливой и одаренной молодежи Гусевского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Гусев по праву заслужил репутацию современной и динамично развивающейся территории, открытой для свежих идей и инноваций. У города прекрасные перспективы в будущем. Свидетельство тому – наша молодёжь: деятельная, полная сил и стремлений к знаниям», - выступил перед собравшимися глава администрации Евгений Михайлов.

Пятнадцать ярких и активных представителей молодого поколения округа сегодня были награждены Благодарственными письмами и денежными сертификатами. Конечно же, успехи ребят были бы невозможны без их наставников и учителей. Глава администрации также вручил им Благодарственные письма.

Мероприятие сопровождалось красочным концертом, который подготовили творческие коллективы города.
Теги: Городской дом культуры концерт
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