В пятницу, 23 марта, в театре эстрады «Янтарь-холл» состоялось торжество в честь Дня работника культуры.
Всех присутствующих с профессиональным праздником от имени губернатора Антона Алиханова поздравил заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман.
«В сфере культуры нашего региона работают люди, влюбленные в свое дело, творцы, энтузиасты, каждый из которых уникален и незаменим на своем месте, — сказал Гарри Гольдман. — Развитие культуры обеспечивает надежную связь между поколениями и народами, духовное становление личности и ее нравственные устои, преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к своей стране и народу».
В рамках торжественного мероприятия Гарри Гольдман вручил благодарственные письма губернатора. Также состоялось награждение победителей конкурсного отбора на получение денежного поощрения среди лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Калининградской области, и их работников по итогам 2017 года, организованного Правительством РФ.
Обладателями гранта в размере 100 тысяч рублей по решению конкурсной комиссии стали пять учреждений области, в числе которых Маяковский филиал Дома культуры города Гусева.
Кроме того, были объявлены имена лауреатов традиционной премии «Обновление». Номинацией «Библиотечный специалист» отмечена Балуева Оксана, библиотекарь центральной детской библиотеки «Гусевского библиотечного объединения». Лауреатом I степени в номинации «Библиотека в сельском поселении» и денежным призом в размере 200 тысяч рублей отмечена Покровская сельская библиотека «Гусевского библиотечного объединения» города Гусева.
Маяковский ДК и Покровская библиотека выиграли денежные призы в размере 100 и 200 тыс руб соответственно
23 марта 2018, 20:25
Дом культуры библиотека
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