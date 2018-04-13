Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В рамках проекта «Марафон искусств» в городском музее открылись новые художественные выставки
Информационный сайт города Гусева

В рамках проекта «Марафон искусств» в городском музее открылись новые художественные выставки

13 апреля 2018, 21:18
В рамках проекта «Марафон искусств» в городском музее открылись новые художественные выставки
В четверг, 12 апреля, в городском музее в рамках масштабного проекта «Марафон искусств — 2018» открылись новые художественные выставки: «От Мурмана до Балтики» Максима Драницина и выставка выдающихся художников Калининградской области «Наша история». Работы представлены из личного собрания коллекционера Игоря Кирикова.

На торжественном открытии директор музея Ситникова Наталья Михайловна вручила Игорю Кирикову благодарственное письмо от лица главы Гусевского городского округа Михайлова Евгения Евгеньевича.

Открывалось мероприятие авторскими произведениями преподавателя Гусевской ДШИ, композитора Ольги Симоненко: симфонической фантазией «Легенды моря» и пьесой для фортепиано «Балтийское сказание».

Солистка и преподаватель детской школы искусств Кристина Возная исполнила два произведения: романс «В этом старом саду» и песню из репертуара Анны Герман «Эхо любви». А завершился вечер блистательным выступлением ансамбля ДШИ «Карамельки» с песней «Подари улыбку миру».

Приглашаем всех познакомиться с этими замечательными выставками!
музей выставка
136 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В рамках «Марафона искусств» в городском музее открылись две художественные выставки
В рамках «Марафона искусств» в городском музее открылись две художественные выставки
В Гусевском музее стартовал выставочный проект «Марафон искусств»
В Гусевском музее стартовал выставочный проект «Марафон искусств»
Расписание праздничных мероприятий с 1 по 11 мая
Расписание праздничных мероприятий с 1 по 11 мая
27 апреля в ДШИ с успехом прошел ежегодный Отчетный концерт
27 апреля в ДШИ с успехом прошел ежегодный Отчетный концерт

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»