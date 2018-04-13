В рамках проекта «Марафон искусств» в городском музее открылись новые художественные выставки

13 апреля 2018, 21:18

В четверг, 12 апреля, в городском музее в рамках масштабного проекта «Марафон искусств — 2018» открылись новые художественные выставки: «От Мурмана до Балтики» Максима Драницина и выставка выдающихся художников Калининградской области «Наша история». Работы представлены из личного собрания коллекционера Игоря Кирикова.



На торжественном открытии директор музея Ситникова Наталья Михайловна вручила Игорю Кирикову благодарственное письмо от лица главы Гусевского городского округа Михайлова Евгения Евгеньевича.



Открывалось мероприятие авторскими произведениями преподавателя Гусевской ДШИ, композитора Ольги Симоненко: симфонической фантазией «Легенды моря» и пьесой для фортепиано «Балтийское сказание».



Солистка и преподаватель детской школы искусств Кристина Возная исполнила два произведения: романс «В этом старом саду» и песню из репертуара Анны Герман «Эхо любви». А завершился вечер блистательным выступлением ансамбля ДШИ «Карамельки» с песней «Подари улыбку миру».



Приглашаем всех познакомиться с этими замечательными выставками!

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