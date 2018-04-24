Гусевский ансамбль «Бубенцы» принял участие в Международном фестивале современного танца в Литве

24 апреля 2018, 17:18

21 апреля 2018 года в городе Кибартай (Литва) прошел X Международный фестиваль современного танца, куда был приглашен и наш вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы».



Всего в фестивале приняли участие восемь коллективов из Литвы, Польши и России. Каждый участник представил на суд зрителя несколько номеров. Все выступления носили разноплановый характер, благодаря чему концерт получился очень ярким и запоминающимся.



Танец с многоговорящим названием «Вместе целая страна», озорные «Елочки-сосеночки», задорные «Улица широкая» и «Сени, мои сени», а также очень лиричный и нежный танец «Хочу улететь» были приняты местной публикой на «ура». Об этом говорили бурные аплодисменты, а также высокая оценка со стороны директора Культурнуго центра г. Кибартай Асты Венцене и Марианаса Станюленуса, именитого хореографа из Вильнюса, присутствующего на мероприятии.



Необычно теплая атмосфера в зале, смывающая все границы, держала праздничный настрой на протяжении всего концерта. А импровизированный торт из свежевыпеченных булочек, тающих во рту, в честь юбилея фестиваля очень обрадовал юных танцоров. Все руководители коллективов были награждены дипломами и цветами.



Огромное спасибо организаторам мероприятия за теплый прием и вкусный ужин! Надеемся, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным! Благодарим за приглашение и ждем к себе в гости!

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