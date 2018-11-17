Сегодня в Доме культуры поселка Михайлово состоялся первый открытый региональный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «ВИА». Гитарное звучание, ритмы ударных, клавишных инструментов и своеобразие вокальных исполнителей — насладиться атмосферой живой музыки мог любой желающий. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Популярные музыкальные произведения российских и зарубежных авторов разных жанров исполнили 6 вокально-инструментальных коллективов из города Черняховска, руководитель Евгений Малков: «Новый Гулливер» «Полярник», «Планета Z», «Гудвин», «Маскарад», «Ренессанс». Участие в фестивале также приняли музыканты из города Советска — вокально-инструментальный ансамбль «Эксклав», руководитель Александр Панов.
В завершении музыкального праздника все коллективы были награждены памятными дипломами за участие.
Драйв, энергия, эмоции, ностальгия! Спасибо всем участникам и организаторам фестиваля за настроение!
В посёлке Михайлово прошёл фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «ВИА»
17 ноября 2018, 19:18
Михайлово фестиваль
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