Гусевская ДШИ включена в Федеральный проект «Культурная среда»

19 марта 2019, 18:42

Этот год стал для Гусевской детской школы искусств юбилейным. 60 лет назад она впервые распахнула свои двери для маленьких детей нашего города.



За это время было достигнуто немало. Творческие коллективы, художники и солисты достигали больших высот на региональных, всероссийских и международных конкурсах.



В этом году школа была включена в Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», утвержденного Указом Президента. Это не только своего рода подарок, но и признание заслуг педагогов и руководства школы.



В рамках этого проекта будут приобретены музыкальные инструменты, звуковое и интерактивное оборудование, оборудование для классов, стулья для концертного зала и прочее, что позволит не только укрепить материально-техническую базу ДШИ, но и даст возможность выйти на новый уровень образования.

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