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Информационный сайт города Гусева

Гусевская ДШИ включена в Федеральный проект «Культурная среда»

19 марта 2019, 18:42
Гусевская ДШИ включена в Федеральный проект «Культурная среда»
Этот год стал для Гусевской детской школы искусств юбилейным. 60 лет назад она впервые распахнула свои двери для маленьких детей нашего города.

За это время было достигнуто немало. Творческие коллективы, художники и солисты достигали больших высот на региональных, всероссийских и международных конкурсах.

В этом году школа была включена в Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», утвержденного Указом Президента. Это не только своего рода подарок, но и признание заслуг педагогов и руководства школы.

В рамках этого проекта будут приобретены музыкальные инструменты, звуковое и интерактивное оборудование, оборудование для классов, стулья для концертного зала и прочее, что позволит не только укрепить материально-техническую базу ДШИ, но и даст возможность выйти на новый уровень образования.
ДШИ
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Гостья
# 1Гостья
Опять зарплаты себе поставят по 100 тыс. , а на то что останется купят бубны. Как они замяли предыдущие фин.махинации непонятно :(((
Вчера, 19:51   ЦитироватьОтветить
30
Житель
# 2Житель
Какое признание руководства?Вы о чем?Это Указ Президента - https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2018/nacionalnyi-proekt-kultura.pdf Я понимаю,если б каждый ребенок до Указов был обеспечен инструментом,а не родители их покупали,если б по десятку стульев в год хоть покупалось бы, если б ноты родители не оплачивали, краски-кисти, пуанты и пачки и тд и тп
Вчера, 21:09   ЦитироватьОтветить
20

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