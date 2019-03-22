Впервые в нашем городе открылась выставка из собрания Дома-музея немецкого скульптора Германа Брахерта

22 марта 2019, 15:41

21 марта в Гусевском музее состоялось открытие выставки из собрания Дома-музея Германа Брахерта.



Торжественное открытие началось с музыкального номера, исполненного на скрипке воспитанницей Гусевской детской школы искусств Евтягиной Василисой. Символично, что вечер начался с музыки: в живописном местечке на берегу Балтийского моря, в уютном загородном доме семьи Брахертов, который друзья называли «Ласковый сундук», царило творчество, любовь и всегда играла музыка. На открытии присутствовала директор Дома-музея Германа Брахерта Наталья Геннадьева Шевчук: «Несказанную признательность и благодарность хотела бы выразить Гусевскому музею за такой уютный зал для нашей экспозиции. Скульптура — это один из самых первых появившихся видов изобразительного искусства. И самый сложный для понимания. Именно для этого и создаются музеи скульптуры. Экспозиция под названием „В потоке времени…“ знакомит зрителя с жизнью и творчеством известного немецкого скульптора Германа Брахерта, который оставил богатейшее культурное наследие. Его произведения украшали коллекцию Королевского замка, были вписаны в архитектуру зданий и городскую среду Кенигсберга. Это первая большая наша выставка, которая рассказывает, показывает и дает полное представление о деятельности нашего музея. Мы рассчитываем, что экспозиция вызовет живой интерес горожан и гостей города, расширит знания об истории, культуре западной территории Калининиградской области и познакомит с жизнью творческой семьи, семьи Брахертов.»



Наталья Геннадьевна преподнесла подарок Гусевскому музею — это книга, изданная Домом-музеем Германа Брахерта «Воспоминания Мии Брахерт» и репродукцию с изображением особняка семьи Брахертов окруженного старым садом. В завершение вечера прозвучала песня «Синий ветер» в исполнении Строгановой Евгении, под аккомпанемент Владислава Олейник.



Герман Брахерт принадлежит к числу Великих деятелей культуры 20-го века. Все то душевное, прекрасное, что заложено в скульптуре не меркнет с течением времени и является жемчужиной всех времен. На выставке представлены работы, выполненные в разные периоды творчества мастера. Среди экспонатов также работы выдающихся мастеров-современников Г. Брахерта: Р. Даудэрта, Ф. Иффланда, Э. Шмидт-Кестнера. Супруга скульптора Мария Вильгельмина (1894–1970 гг.) была замечательным фотохудожником. Ее работы дополняют материалы экспозиции: кадры, запечатлевшие жизнь семьи и интерьеры загородного дома, приглашают зрителя совершить путешествие в прошлое.



Выставка продлится до 21 апреля 2019 года. Приглашаем всех желающих по адресу: город Гусев, ул. Московская 36 а, тел. +7 (401-33) 19-17.

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