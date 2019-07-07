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Информационный сайт города Гусева

На территории Гусевского музея прошло праздничное мероприятие «Ромашковое счастье»

7 июля 2019, 17:31
На территории Гусевского музея прошло праздничное мероприятие «Ромашковое счастье»
Вчера на территории Гусевского музея состоялось праздничное мероприятие «Ромашковое счастье», посвященное Дню семьи, любви и верности, рассказали в пресс-службе администрации округа.

По традиции день семьи, любви и верности отмечается 8 июля. В этот день русская православная церковь чтит память святых и благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских — покровителей семейного счастья.

В Дворике Петра и Февронии две молодые супружеские пары дали обет любви и преданности друг другу перед иконой «Петра и Февронии» и заключили свой обет узами брака. Поздравить молодожёнов и вручить памятные подарки пришли заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина и настоятель Храма Всех Святых, протоиерей Георгий Матвеев. Также, три супружеские пары, живущие в браке более 25 лет, «получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев» и «воспитавшие детей достойными членами общества», были награждены медалями «За любовь и верность».

После для гостей мероприятия свою концертную программу предоставила фолк-шоу группа «Вереск» из Калининграда
музей День семьи
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# 1Гость Игорь
А как можно священнику благословлять в пост. И вообще может быть счастливым брак в пост ?
Сегодня, 19:22   ЦитироватьОтветить
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С
# 2Суканов
Цитата: Гость Игорь
А как можно священнику благословлять в пост. И вообще может быть счастливым брак в пост ?
Это же шоу, тут может быть что угодно. Также как и языческий ритуал по сжиганию масленицы
Сегодня, 21:50   ЦитироватьОтветить
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