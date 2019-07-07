Вчера на территории Гусевского музея состоялось праздничное мероприятие «Ромашковое счастье», посвященное Дню семьи, любви и верности, рассказали в пресс-службе администрации округа.
По традиции день семьи, любви и верности отмечается 8 июля. В этот день русская православная церковь чтит память святых и благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских — покровителей семейного счастья.
В Дворике Петра и Февронии две молодые супружеские пары дали обет любви и преданности друг другу перед иконой «Петра и Февронии» и заключили свой обет узами брака. Поздравить молодожёнов и вручить памятные подарки пришли заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина и настоятель Храма Всех Святых, протоиерей Георгий Матвеев. Также, три супружеские пары, живущие в браке более 25 лет, «получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев» и «воспитавшие детей достойными членами общества», были награждены медалями «За любовь и верность».
После для гостей мероприятия свою концертную программу предоставила фолк-шоу группа «Вереск» из Калининграда
На территории Гусевского музея прошло праздничное мероприятие «Ромашковое счастье»
7 июля 2019, 17:31
музей День семьи
398 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме