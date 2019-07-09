В Гусевском музее прошла премьера профессионального спектакля с непрофессиональными актерами «Понаехали…»

9 июля 2019, 17:53

В Гусевском музее состоялась премьера спектакля «Понаехали…». В рамках городского проекта «Музей + Театр. Слияние пространств.», на протяжении трех месяцев шли репетиции в театральной студии под руководством Аллы Татариковой-Карпенко режиссера профессионального театра, драматурга, члена союза театральных деятелей России. Результатом репетиций стала постановка профессионального спектакля с непрофессиональными актерами. У спектакля есть название «Понаехали…».



Режиссер Алла Татарикова-Карпенко, вдохновившись историей города, изучив исторические материалы, создала свою историю для спектакля-бродилки , предлагает зрителям выйти из зала и в рамках сюжета пьесы отправиться в экспозиции музея, увидеть ожившие образы, лично находиться рядом с актерами и даже перемещаться от сцены к сцене. Насколько это необычно?! Скоро у каждого из Вас появится возможность оценить это лично!

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