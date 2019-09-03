/ / / В Гусевском музее 1 сентября состоялся очередной показ спектакля «Понаехали...»

«Понаехали…» — профессиональный спектакль с непрофессиональными актерами на актуальную для нашего региона тему постоянного переселения народов, поиска лучшей жизни и счастья, как для себя, так и для любимых близких. Уникальность его в том, что действия происходят в экспозиционных залах краеведческого музея, где декорациями служат не только помещения, но и атмосфера.
На протяжении трех месяцев шли репетиции в театральной студии под руководством режиссера профессионального театра, драматурга, члена союза театральных деятелей России Аллы Татариковой-Карпенко. Вдохновившись историей города, изучив исторические материалы, Алла создала свою историю для спектакля-бродилки и предлагает зрителям выйти из зала, чтобы в рамках сюжета пьесы отправиться в экспозиции музея, перемещаться не только в пространстве, но и во времени, увидеть ожившие образы, лично находиться рядом с актерами.
Количество зрителей строго ограничено до 18 человек, кстати, столько же и актеров. Актеры — обычные люди, никогда ранее не игравшие на сцене. Это горожане, работники различных сфер: технические специалисты, экономисты, работники социальных организаций, учебных заведений, городской администрации, музейщики. Ранее многие даже не были знакомы друг с другом. Самому юному актеру 12 лет.
Рождение театра для города можно считать знаменательным событием. Успевшие уже побывать на спектакле горожане выражают восторг и эмоции. Необычность подачи, простота и одновременная сложность сюжета, атмосфера залов, перевоплощения актеров — все это обеспечило большой успех спектаклю «Понаехали…». Ближайший показ запланирован на 21 сентября. Так как билеты раскупаются в течение часа. С первой продажи образовалась очередь желающих, которая перешла в бронирование на следующий спектакль. Стоимость билета 500 рублей. По вопросам бронирования билетов необходимо сообщить на электронный адрес gusew_museum_39@mail.ru или по телефону 8 401 43 3 19 17.
Для информации:
Спектакль — результат реализации городского проекта «Музей + Театр. Слияние пространств.», в рамках которого создана театральная студия под руководством профессионального режиссера.
Татарикова-Карпенко Алла, окончила режиссерский факультет ГИТИС по специальности «актерское искусство». Создатель Драматической труппы «Другой театр», ставшего культовым проектом региона. Режиссер, драматург, дизайнер костюмов, автор романа «Магистр или тайна восьми жизней Вячеслава Зайцева» и романа «Ярцагумбу». Является лауреатом премии «Признание», дипломант театральных и музыкальных конкурсов, фестивалей в России и за рубежом, участник международных литературно-художественных семинаров, член Союза театральных деятелей.
В Гусевском музее 1 сентября состоялся очередной показ спектакля «Понаехали...»
3 сентября 2019, 10:49