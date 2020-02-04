7 февраля в Гусевском музее состоится очередной показ спектакля «Понаехали…». Это благотворительный спектакль, собранные средства будут направлены на лечение Миланы Семеньковой из Калининграда.
Напоминаем, что число зрителей ограничено. В продаже 15 билетов.
Стоимость билета 500 рублей. Начало в 19:00 часов.
По вопросам бронирования и покупки билетов звоните по телефону 8 401 43 3 19 17.
Для информации:
Спектакль — результат реализации городского проекта «Музей + Театр. Слияние пространств.», в рамках которого создана театральная студия под руководством профессионального режиссера Аллы Татариковой-Карпенко. «Понаехали…» — профессиональный спектакль с непрофессиональными актерами на актуальную для нашего региона тему постоянного переселения народов, поиска лучшей жизни и счастья, как для себя, так и для любимых близких. Уникальность его в том, что действия происходят в экспозиционных залах краеведческого музея, где декорациями служат не только помещения, но и атмосфера.
7 февраля в городском музее пройдет благотворительный показ спектакля «Понаехали…»
4 февраля 2020, 11:14