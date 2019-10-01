Фурмановская библиотека совместно с Фурмановским Домом культуры для пожилых жителей посёлка подготовили и провели праздник «Нам года — не беда, коль душа молода!».
Участники мероприятия с большим удовольствием принимали участие в шуточных викторинах в весёлых конкурсах, в танцах. На празднике звучали задушевные песни и стихи.
Свои знания и эрудицию гости праздника смогли проявить в игре Поле чудес, посвящённой Году театра. Победителем этой игры стала Юрченко Екатерина Марковна.
На празднике демонстрировался фильм «Посёлок Фурманово сегодня».
Для гостей были оформлены фотозоны, на фоне, которых гости мероприятия могли сфотографироваться или сделать селфи на память о незабываемых минутах, которые провели у нас в гостях. Мероприятие прошло в теплой и душевной обстановке.
На день пожилого человека Фурманово прошёл праздник «Нам года — не беда, коль душа молода!»
1 октября 2019, 15:22