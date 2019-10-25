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Состоялось торжественное открытие международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве»

25 октября 2019, 19:37
Состоялось торжественное открытие международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве»
Торжественное открытие VI Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве» состоялось сегодня у памятника классика литовской литературы поэта Кристионаса Донелайтиса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

В открытии приняла участие заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, представители образовательных учреждений города, учащиеся школ. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику великого литовского классика, поэта, педагога, соединившего народы России и Литвы на все времена.

Музыкальный подарок всем присутствующим преподнес ансамбль литовской народной песни «Надрувеле» МАОУ СОШ № 5 под руководством Гражины Коляго.

Завтра в 10.30 в концертном зале Детской школы искусств пройдет первый конкурсный день. В конкурсе примет участие талантливое молодое поколение Калининградской области, других регионов России, Беларуси, Литвы и Польши.
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