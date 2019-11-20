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Информационный сайт города Гусева

В Городской библиотеке прошёл муниципальный конкурс детских рисунков «День гражданской обороны»

20 ноября 2019, 14:02
В Городской библиотеке прошёл муниципальный конкурс детских рисунков «День гражданской обороны»
Сегодня Гусевское библиотечное объединение принимало гостей — участников муниципального конкурса рисунков «День гражданской обороны» среди детей 6-11 лет. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Организаторы конкурса — управление по культуре, спорту и делам молодежи совместно с отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МО «Гусевский городской округ».

Участие приняли учащиеся МАДОУ детский сад № 11 центр Развития Ребенка, МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 5», МОУ «СОШ № 5», МОУ «Калининская СОШ», МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», МОУ «Михайловская СОШ», МАУ ДО «Гусевская ДШИ».

Всего на конкурс была подана 31 работа, и жюри предстоял сложный выбор: все работы красочные и информативные.

Победители конкурса «День гражданской обороны»:

В номинации «Лучший рисунок, отражающий специфику работы спасателя, пожарного»:

1 место — Шныркин Андрей
2 место — Виденмайер Дарья
3 место — Лисеенко Арина

В номинации «Лучшая Памятка по безопасности жизнедеятельности (рисунок с коротким текстовым пояснением по безопасности)»:

1 место — Горячевская Анна
2 место — Вальтер Герман
3 место — Пушненко Даниил

Победители и все участники получили дипломы, памятные призы и подарки, а также памятку о противопожарной безопасности.
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