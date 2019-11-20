В Городской библиотеке прошёл муниципальный конкурс детских рисунков «День гражданской обороны» 20 ноября 2019, 14:02

Сегодня Гусевское библиотечное объединение принимало гостей — участников муниципального конкурса рисунков «День гражданской обороны» среди детей 6-11 лет. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Организаторы конкурса — управление по культуре, спорту и делам молодежи совместно с отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МО «Гусевский городской округ».



Участие приняли учащиеся МАДОУ детский сад № 11 центр Развития Ребенка, МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 5», МОУ «СОШ № 5», МОУ «Калининская СОШ», МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», МОУ «Михайловская СОШ», МАУ ДО «Гусевская ДШИ».



Всего на конкурс была подана 31 работа, и жюри предстоял сложный выбор: все работы красочные и информативные.



Победители конкурса «День гражданской обороны»:



В номинации «Лучший рисунок, отражающий специфику работы спасателя, пожарного»:



1 место — Шныркин Андрей

2 место — Виденмайер Дарья

3 место — Лисеенко Арина



В номинации «Лучшая Памятка по безопасности жизнедеятельности (рисунок с коротким текстовым пояснением по безопасности)»:



1 место — Горячевская Анна

2 место — Вальтер Герман

3 место — Пушненко Даниил



Победители и все участники получили дипломы, памятные призы и подарки, а также памятку о противопожарной безопасности.