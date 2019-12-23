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Информационный сайт города Гусева

Детская школа искусств отпраздновала 60-летний юбилей

23 декабря 2019, 10:46
Детская школа искусств отпраздновала 60-летний юбилей
20 декабря в Детской школе искусств города Гусева состоялся творческий вечер «Не запрещай себе мечтать», посвященный 60-летнему юбилею. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Гусевская ДШИ по праву занимает одно из ведущих мест среди учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в нашем округе, пользуется большой популярностью среди ребят.

В зале собрались педагоги, ученики, выпускники и родители — все, кого объединяет любовь к своему делу, к профессии, к учебе, к творчеству. Поздравили Гусевскую ДШИ с юбилеем Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава администрации «Гусевский городской округ» Александр Китаев, заместитель председателя окружного Совета депутатов Владимир Логвинович.

Со сцены для всех присутствующих прозвучали музыкальные подарки и танцевальные номера от признанных творческих коллективов и совсем юных восходящих звезд Детской школы искусств.

60 лет — это знаменательная веха в истории любого учреждения. У Гусевской ДШИ уже есть опыт, любовь детей и родителей, а впереди еще множество талантливых учеников, развитие и профессиональный рост.

Еще раз поздравляем Гусевскую ДШИ с юбилеем! Желаем педагогам терпения, неиссякаемой энергии, оптимизма, терпения, ученикам — новых побед и достижений!
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