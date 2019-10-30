Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак посетил город Гусев и поселок Майское в рамках своего рабочего визита в муниципальные образования региона. Основная цель приезда — контроль реализации мероприятий в рамках национального проекта «Культура», рассказали в пресс-службе администрации округа.
Министр посетил Гусевскую детскую школу искусств, где директор Елена Корчемная провела для него обзорную экскурсию. В рамках нацпроекта школой было закуплено современное оборудование, музыкальные инструменты и учебные пособия.
Глава администрации Александр Китаев, сотрудники администрации, директор подрядной организации показали Министру обновленный при поддержке нацпроекта дом культуры в поселке Майское. На его ремонт выделено более 10 млн. рублей. Работы по реконструкции здания закончены: фасад отремонтирован, уже есть отопление, выполнен качественный ремонт помещений; благоустройство территории в самом разгаре. Андрей Ермак осмотрел кабинеты для будущих занятий, зал, детскую площадку и положительно оценил ход работ. Юных жителей города, посещающих кружки и занятия, взрослые творческие коллективы уже в декабре ожидает переезд в красивый и теплый дом культуры.
«Обновленный ДК в таком небольшом поселке, как Майское, непременно станет центром притяжения для детей», — сказал Министр.
Руководство обоих учреждений культуры поделились с Министром своими успехами, обозначили сложности и потребности. Андрей Викторович выразил готовность оказать всяческую поддержку для успешного завершения проектов.
Министр по культуре и туризму Калининградской области посетил город Гусев и поселок Майское
30 октября 2019, 18:31