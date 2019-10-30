Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Культура / Министр по культуре и туризму Калининградской области посетил город Гусев и поселок Майское
Информационный сайт города Гусева

Министр по культуре и туризму Калининградской области посетил город Гусев и поселок Майское

30 октября 2019, 18:31
Министр по культуре и туризму Калининградской области посетил город Гусев и поселок Майское
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак посетил город Гусев и поселок Майское в рамках своего рабочего визита в муниципальные образования региона. Основная цель приезда — контроль реализации мероприятий в рамках национального проекта «Культура», рассказали в пресс-службе администрации округа.

Министр посетил Гусевскую детскую школу искусств, где директор Елена Корчемная провела для него обзорную экскурсию. В рамках нацпроекта школой было закуплено современное оборудование, музыкальные инструменты и учебные пособия.

Глава администрации Александр Китаев, сотрудники администрации, директор подрядной организации показали Министру обновленный при поддержке нацпроекта дом культуры в поселке Майское. На его ремонт выделено более 10 млн. рублей. Работы по реконструкции здания закончены: фасад отремонтирован, уже есть отопление, выполнен качественный ремонт помещений; благоустройство территории в самом разгаре. Андрей Ермак осмотрел кабинеты для будущих занятий, зал, детскую площадку и положительно оценил ход работ. Юных жителей города, посещающих кружки и занятия, взрослые творческие коллективы уже в декабре ожидает переезд в красивый и теплый дом культуры.

«Обновленный ДК в таком небольшом поселке, как Майское, непременно станет центром притяжения для детей», — сказал Министр.

Руководство обоих учреждений культуры поделились с Министром своими успехами, обозначили сложности и потребности. Андрей Викторович выразил готовность оказать всяческую поддержку для успешного завершения проектов.
176 просмотров1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
В Калининградской области продолжается ремонт ДК в рамках нацпроекта «Культура»В Калининградской области продолжается ремонт ДК в рамках нацпроекта «Культура»Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак посетил ГусевМинистр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак посетил ГусевСветлана Кондратьева: В регионе идет активная работа по реконструкции домов культуры в сельских поселенияхСветлана Кондратьева: В регионе идет активная работа по реконструкции домов культуры в сельских поселенияхОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Г
# 1Гость Дмитрий
О у Санька новый лысый заместитель)
Сегодня, 19:06   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»