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В Гусеве состоялся концерт гитариста из Колумбии

5 января 2020, 12:12
В Гусеве состоялся концерт гитариста из Колумбии
В Гусеве состоялся концерт гитариста из Колумбии Алехандро Бонильи Рестрепо. Выступление артиста — это своеобразный экскурс в музыкальную культуру латиноамериканской страны.

Исполнение знаменитых и редких латиноамериканских композиций чередуется с увлекательным рассказом о Колумбии. Алехандро известен в родной стране, как большой знаток и страстный исследователь танцевальной музыки. Как менялись ритмы, гитарист демонстрирует на примере вальса.

Музыкальная палитра Колумбии — это причудливый сплав традиций коренных народов, а так же выходцев из Европы и Африки.

Мария Беккер, министр по культуре и туризму молодёжного правительства Калининградской области VI созыва:
— Я как педагог по классической гитаре была очень удивлена игрой Алехандро, и мне очень понравилось звучание маленькой гитары, на которой было четыре струны.

Родной город гитариста Ибаге называют музыкальной столицей Колумбии, но выпускник знаменитой консерватории «del Tolima» решил продолжить образование в Санкт-Петербурге. В Институте культуры музыкант познакомился с ребятами из Черняховска, завязалась дружба.

Влада Смирнова, начальник управления культуры администрации города Черняховска:
— Алехандро приехал летом, мы начали общение, тогда я спросила, почему музыкант из Колумбии находится здесь в России, почему он выбрал Институт культуры и тогда он ответил блестяще, где ещё учится музыке, как не в стране Чайковского.

Мечта музыканта о магистратуре в России осуществилась благодаря гранту министерства культуры.

Алехандро Бонилья Рестрепо, гитарист (Колумбия):
— Могу говорить спокойно, что Россия хорошая. Русские добрые, не такие злые, как все говорят: «А, русские злые», — это неправда, уже могу сказать.

7 января, по приглашению епископа Черняховского и Славского Николая, гитарист примет участие в большом Рождественском концерте в городском театре Черняховска.
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# 1ЕвГен
А в Черняховске есть театр??? 
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