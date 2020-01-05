В Гусеве состоялся концерт гитариста из Колумбии Алехандро Бонильи Рестрепо. Выступление артиста — это своеобразный экскурс в музыкальную культуру латиноамериканской страны.Исполнение знаменитых и редких латиноамериканских композиций чередуется с увлекательным рассказом о Колумбии. Алехандро известен в родной стране, как большой знаток и страстный исследователь танцевальной музыки. Как менялись ритмы, гитарист демонстрирует на примере вальса.Музыкальная палитра Колумбии — это причудливый сплав традиций коренных народов, а так же выходцев из Европы и Африки.Родной город гитариста Ибаге называют музыкальной столицей Колумбии, но выпускник знаменитой консерватории «del Tolima» решил продолжить образование в Санкт-Петербурге. В Институте культуры музыкант познакомился с ребятами из Черняховска, завязалась дружба.Мечта музыканта о магистратуре в России осуществилась благодаря гранту министерства культуры.7 января, по приглашению епископа Черняховского и Славского Николая, гитарист примет участие в большом Рождественском концерте в городском театре Черняховска.