Художник-керамист из Литвы провела мастер-класс в Гусевской ДШИ

1 ноябрь 2017, 16:15

Магистр по керамике, художник, дизайнер, реставратор Аурелия Куриэне из Каунаса провела мастер-класс по керамике на отделении изобразительного искусства ДШИ в рамках V Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве», посвящённого памяти К. Донелайтиса.



Аурелия имеет свою керамическую мастерскую, ведёт студию, в которой занимается с детьми и взрослыми по методике арттерапии. Учащиеся студии приняли участие в конкурсе «Времена года в Гусеве».



Глину для мастер-класса привезла художник-керамист из Литвы. Ребята с большим интересом работали, а многие впервые взяли в руки глину.



Занятия с глиной предоставляют возможности для психологической разгрузки, снятия внутреннего напряжения, «расковывают» ребенка.



Изменения, которым подвергается глина в наших руках, символизируют процессы, происходящие в подсознании. Результатом подобных занятий, как правило, становятся более адаптивное поведение, снижение напряжения, нормализация нервной системы, развитие оптимистичных посылов в отношении к действительности. Глина дает возможность убедиться не только на психологическом, абстрактном уровне, но и на физиологическом, что жизнь человека находится в его собственных руках, и мы сами вольны решать, какими эмоциями и событиями она будет наполнена.

174 просмотра