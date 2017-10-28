Художник-график Игорь Исаев провёл мастер-класс «Магия песка» в ДШИ

28 октябрь 2017, 00:17

Художник-график, дизайнер Игорь Исаев провёл мастер-класс «Магия песка» на отделении изобразительного искусства ДШИ в рамках V Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве», посвящённого памяти К. Донелайтиса.



Игорь Васильевич Исаев является членом Союза художников России. Его работы в области станковой графики, книжной иллюстрации и графического дизайна широко известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Игорь Исаев является автором знака Международной биеннале станковой графики «Калининград-Кёнигсберг», придающего неповторимость и узнаваемость мероприятию. В 1996 году Институтом мировой литературы РАН Исаев включен в реестр выдающихся художников-иллюстраторов, чье творчество отражено в академической фундаментальной истории русской культуры 20 века



Своим творчеством Исаев подтверждает, что сегодня в сфере искусства нет границ или разницы мировоззрения.



При работе с песком развивается интерес исследователя. Ведь занятие, как правило, окружено тайной. Это почти, как проведение научного эксперимента или волшебный ритуал.



Ребенок фантазирует с песком смелее, чем на бумаге с карандашами или красками. Здесь можно рисовать, поправлять и снова рисовать, без страха совершить какую-либо ошибку, без разочарования «эх, опять не получилось!».



Ощущение песка в руках расслабляет. Песок – это живой материал, его можно потрогать пальчиком, погладить всей ладонью, ощутить на коже твердость каждой песчинки. И так спокойно становится, такое на душе умиротворение, что даже кажется, будто с этими золотистыми потоками уходят все-все тревоги.

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