ДШИ набирает детей 5-6 лет по программе обучения «Английский язык в творчестве»

17 ноябрь 2017, 14:21

среда (вечернее время)



суббота (утреннее время).



Гусевская детская школа искусств объявляет набор детей в возрасте 5-6 лет в группы раннего эстетического развития по программе обучения «Английский язык в творчестве».Занятия проводятся два раза в неделю:Начало занятий со 2 декабря по мере комплектования групп (количество мест ограничено).Оплата занятий 603 рубля в месяц.Организационное собрание состоится 2 декабря 2017 года в 13 часов.Телефоны для справок: 3-19-59; 3-48-29