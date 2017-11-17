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ДШИ набирает детей 5-6 лет по программе обучения «Английский язык в творчестве»

17 ноябрь 2017, 14:21
Гусевская детская школа искусств объявляет набор детей в возрасте 5-6 лет в группы раннего эстетического развития по программе обучения «Английский язык в творчестве».

Занятия проводятся два раза в неделю:
  • среда (вечернее время)
  • суббота (утреннее время).

Начало занятий со 2 декабря по мере комплектования групп (количество мест ограничено).

Оплата занятий 603 рубля в месяц.

Организационное собрание состоится 2 декабря 2017 года в 13 часов.

Телефоны для справок: 3-19-59; 3-48-29
Теги: ДШИ
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