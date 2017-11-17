ДШИ набирает детей 5-6 лет по программе обучения «Английский язык в творчестве»
17 ноябрь 2017, 14:21
Гусевская детская школа искусств объявляет набор детей в возрасте 5-6 лет в группы раннего эстетического развития по программе обучения «Английский язык в творчестве».Теги: ДШИ
Занятия проводятся два раза в неделю:
Начало занятий со 2 декабря по мере комплектования групп (количество мест ограничено).
Оплата занятий 603 рубля в месяц.
Организационное собрание состоится 2 декабря 2017 года в 13 часов.
Телефоны для справок: 3-19-59; 3-48-29
Занятия проводятся два раза в неделю:
- среда (вечернее время)
- суббота (утреннее время).
Начало занятий со 2 декабря по мере комплектования групп (количество мест ограничено).
Оплата занятий 603 рубля в месяц.
Организационное собрание состоится 2 декабря 2017 года в 13 часов.
Телефоны для справок: 3-19-59; 3-48-29
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